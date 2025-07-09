Vedat Muriqi'ten 4 yıllık imza!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şu sıralar La Liga ekibi Mallorca'da mücadele eden Vedat Muriqi'nin ismi transfer döneminde pek çok takım ile anılıyordu. Kosovalı golcünün geleceği belli oldu.

VEDAT MURIQI İMZAYI ATTI

Mallorca, 3 sezondur kadrosunda bulundurduğu Vedat Muriqi'nin sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mallorca'da tarih yazmaya devam edecek. Vedat Muriqi ve RCD Mallorca, 2029'a kadar yenilenmek üzere yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı." ifadelerini kullanıldı.