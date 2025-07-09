Vedat Muriqi'ten 4 yıllık imza!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vedat Muriqi'ten 4 yıllık imza!

LaLiga'da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, geleceği hakkında kararını verdi. Kosovalı golcü, takımıyla sözleşmesini 4 yıl uzatt.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şu sıralar La Liga ekibi Mallorca'da mücadele eden Vedat Muriqi'nin ismi transfer döneminde pek çok takım ile anılıyordu. Kosovalı golcünün geleceği belli oldu.

vedat-muriqi-afp-24.jpg

VEDAT MURIQI İMZAYI ATTI

Mallorca, 3 sezondur kadrosunda bulundurduğu Vedat Muriqi'nin sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mallorca'da tarih yazmaya devam edecek. Vedat Muriqi ve RCD Mallorca, 2029'a kadar yenilenmek üzere yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı." ifadelerini kullanıldı.

Son Haberler
Moğolistan’da yıllık enflasyon geriledi
Moğolistan’da yıllık enflasyon geriledi
Yeni açıklanan enflasyon verileri şaşırttı: Mısır ekonomisinde toparlanma sinyali
Yeni açıklanan enflasyon verileri şaşırttı: Mısır ekonomisinde toparlanma sinyali
Feci kaza anbean kameraya yansıdı: Motosiklet sürücüsünün bacağı koptu
Feci kaza anbean kameraya yansıdı: Motosiklet sürücüsünün bacağı koptu
2 bin yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıktı: İskenderiye Feneri'nin temelleri keşfedildi
2 bin yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıktı: İskenderiye Feneri'nin temelleri keşfedildi
Erol Evgin'in torunu mezun oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı
Erol Evgin'in torunu mezun oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı