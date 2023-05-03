Vee Fedon denize düştü. Yaz sezonunu resmen açtı

Yaşamını Bodrum'da sürdüren şarkıcı Fedon, yaz ve deniz sezonunu açtı.

Vee Fedon denize düştü. Yaz sezonunu resmen açtı

Bodrum denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Fedon, her yıl denizle ilk buluşmasını takipçileriyle paylaşıyor. Fedon’un paylaşımları büyük ilgi görüyor.

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Adeta yazın habercisi olan Fedon, bu sene de deniz sezonunu açtı.

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''VEE FEDON DENİZE DÜŞTÜ...''

Fedon, o anları Instagram hesabından “Vee Fedon denize düştü” notuyla paylaştı.

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4 yıl önce böbreğinde tümör çıkan şarkıcı verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

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''ÖLÜM ALLAH'IN EMRİ...''

“Artık hastalıklar arttı. Eski model bir arabanın önce kaportası çürür, sonra motor yağ kaçırır… Bunları bekleyen bir insanım, olacak bunlar… Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti… Ama ölümden korkmuyorum. Sürünmeyeyim başka hiçbir şey istemiyorum. Ölüm Allah’ın emri.”

Hastalık sahibi olup da benim gibi çalışan, yaşayan yoktur… Artık imkanlarım dahilinde günümü gün etmeye çalışıyorum. Hala giyip kuşanıp çıkıyorum dışarı…Ama yoruldum artık eskisi gibi değilim.”

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