Vefat eden Sol Bamba'nın eşinden duygusal veda. Herkesi ağlattı

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba 30 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak Manisa maçı öncesi kamp yapılan otelde rahatsızlanmıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki Sol Bamba kurtarılamadı ve 31 Ağustos'ta hayata veda etti. Futbol dünyasını sarsan bu ölüm haberi sonrası, cenaze işlemleri için Manisa'ya gelen Sol Bamba'nın eşi Chloe Elizabeth Bamba sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Chloe Elizabeth Bamba mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç yılda Sol kanserle savaşırken onu izledim. Zihinsel gücü inanılmazdı, fiziksel olarak olağanüstüydü.

Ne yazık ki, bu hiçbir zaman adil bir savaş değildi. Her şey düzeliyor gibi gözükürken kriz başladı ve 31 Ağustos'ta bu savaşa yenik düştü.

Bu zamana kadar çok zorlandık ama yine de neşelenecek ve kahkaha atacak şeyler bulmasını da bildik.

Hayatım boyunca en zor anlarımı yaşadım ama en güzellerini de...

Sol bu kaderin Tanrı'dan geldiğini kabul etti ve bununla yaşamayı öğrendi. Tüm kalbimizle onu sevdiğimizi de biliyordu. Bundan emin olarak yaşamasını sağladım.

Sol tarafından sevilmek ve onu sevmek benim büyük bir onur. Ondan çok şey öğrendim. O benim kahramanım. Kalbim şu an çok kırık. Onun tarafından sevilmek çok büyük bir ödüldü."

Adanaspor Başkanı Asil Bostancı da Sol Bamba'nın kaybının kendilerini derinden etkilediğini söyledi. Bostancı, "Çok acı bir olay yaşadık. Her şeyden önce yüreği futbolla atan, futbolu çok seven, kalbi çok iyi, çok düzgün bir adamdı. Çok daha başka planlarımız vardı, daha uzun soluklu olacaktı, başka projelerimiz vardı. Bu hikaye böyle bitmemeliydi. Çok üzgünüz" dedi.

Bostancı, Bamba'nın maç sabahı otelde ateşlendiğini dile getirerek, "Beklenmedik bir şeydi, daha önce tedavisini oluyordu ama işte kan değerlerinde düşüş olmuş maç sabahı ve hastaneye kaldırdık. Konuşamıyorum da diyecek bir şey de bulamıyorum. Maç sabahı ateşlenmiş, kusması olmuş, ambulansa bindirdik, hastaneye yetiştirdik, ama kurtaramadık" ifadelerini kullandı.