Vefatından saatler sonra anlattı: Hakkı Bulut Ferdi Tayfur’un en büyük pişmanlığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: TGRT Haber
Vefatından saatler sonra anlattı: Hakkı Bulut Ferdi Tayfur’un en büyük pişmanlığını açıkladı

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ünlü isimler, büyük bir üzüntüyle taziye mesajlarını ilettiler. Hakkı Bulut, “Biz arabesk müziğinde dört kişiydik” diyerek, Ferdi Tayfur’un müzik dünyasındaki yerini vurgularken, Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur hakkında gelen sorulara ise yanıt vermemeyi tercih etti.

Ferdi Tayfur’un ölüm haberi, ailesi ve sevenleri üzerinde derin bir etki bıraktı. Antalya’daki bir hastanede tedavi gören Tayfur, vefatının ardından, Hakkı Bulut üzüntüsünü tgrthaber.com’a anlattı.

Bulut, “Gerçekten çok üzgünüm” diyerek, Tayfur’un hayattayken en büyük pişmanlığını da dile getirdi. Bununla birlikte, Tuğçe Tayfur hakkında ise herhangi bir açıklama yapmamayı uygun gördü.

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HAKKI BULUT’TAN TUĞÇE TAYFUR SESSİZLİĞİ

Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Hepimiz bir gün gideceğiz. O çok değerli bir sanatçıydı” ifadelerini kullandı.

Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’la arasında herhangi bir sorun olmadığını belirten Bulut, Tuğçe Tayfur ve Necla Nazır ile iletişim halinde olmadığını söyledi. Konuyla ilgili olarak, "Allah evladın en hayırlısını nasip etsin" dedi. Bununla birlikte, Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur’un oğullarıyla telefonda görüştüğünü de söyledi.

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FERDİ TAYFUR’UN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Hakkı Bulut, yıllar önce Ferdi Tayfur’un inşaat işine girmesi nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını ve bu konuda bir sohbetlerinde Tayfur’un, "Hakkı, ben müteahhitlik işine girdim. Yaptığım daireleri maalesef çalıştığım kişiler üzerine geçirdim. Şimdi bunun sıkıntılarını çekiyorum" dediğini aktardı.

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