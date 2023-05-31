Vefk nedir? Vefk taşımak günah mıdır?

Muska ve benzer şekilde hazırlanan vefk tesirli dualarla yapılmaktadır. Vefk ne olduğu sık sık araştırılıyor. Peki, vefk nedir? Vefk taşımak günah mıdır?

Vefk nedir? Vefk taşımak günah mıdır?

Nazar gibi pek çok olumsuzluğa karşı yapılıp kişilerin üstünde taşıdığı vefk muskaya benzemektedir. Peki, vefk nedir? Vefk taşımak günah mıdır?

Vefk tesirli olan dualar ile yapılmakta olan ve şifalı olduğu düşünülen belli ayetlerin ve adların belirli bir oranda yazılarak ya da okunarak işlenmesi kavramını ifade eder. Muska da benzer bir biçimde hazırlanmaktadır ve nazar ilk sırada olmak üzere pek çok şeye karşı kişiler bunu üstünde taşımaktadır.

VEFK NEDİR?

Ayetlerden oluşan ve Allah’ın adlarından yapılmış olan vefklerin bir başka ifade ile tılsımların ya da tesirli duaların şifalı olduğuna inanılmaktadır.

Vefkler, belirli yazım kuralı bulunan ve belli ayetlerin, adların belirli bir oranlar içerisinde yazılarak ya da okunarak işlendiği bir dua yöntemini oluşturur. Bununla birlikte özellikle müzelerde tılsımlı gömlek olarak tarifi yapılan gömleklerde, bu şekilde vefklerin görülmesi mümkündür. Ancak vefkler konusu içerisinde doğruları yanlış olanlardan ayırmak bir hayli zor olmakla beraber, her zaman istismara müsait yapıda bir konu olmuştur.

VEFK TAŞINMASI GÜNAH MIDIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vefk ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara göre Türkçede uyum manasına gelen vefk, bir dörtgen şekil içerisindeki alanlara birtakım sayı ya da harflerin yazılması sureti ile ortaya çıkarılan bir şekildir. Bu durumu yaptıranlar, vefk aracılığı ile Allah’ın kendilerini koruyabilecek bir cin görevlendirebileceğini iddia etmektedir.

İslam dinine bakıldığında tevhid inancına zarar vermiş olmasından dolayı için tılsımı büyüyü ve falı mutlak suret ile yasaklamıştır.

Cinlerden ya da şeytanlardan destek isteme manasına gelen ve anlamı net olarak anlaşılmayan sihirler ve tılsımlar insanı şirk koşmaya kadar götürebilecek nitelikteki işlerdir. Zira bunun gibi işlerde her zaman aldatma ve zarar kötülük ve söz konusu olmuştur.

VEFK NE İŞE YARAR?

Vefk kişiye sağlamış olduğu şifa etkisi ile birlikte Allah'ın isimlerinin mevcut olduğu koruma dua uygulamalarına verilen ifadedir.

Belli bir üslupta yazılmış olan vefkler; Allah'ın ilmi olan kudreti ile adlarının geçmiş olduğu bu ilmihallerin beli oranlarda yazılması ile insanların feyzle okumakta olduğu dualara verilen isimdir.

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