Vehbi Koç'un eşinden İstanbul Havalimanı'na yatırım

Kaynak: Haber Merkezi
Vehbi Koç'un eşinden İstanbul Havalimanı'na yatırım
Merhum iş insanı Vehbi Koç'un eşi Caroline Koç ve ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği Selamlıque markasının yeni şubesini İstanbul Havalimanı'nda açtı.

HAVALİMANI YATIRIMI

Koç, yeni adres olarak İstanbul Havalimanı’nı seçerek yatırım yapmaya devam ediyor.

Yeni açılan şubenin açılışına İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ortaklarının öncülüğünde kurulan TUM'un (Tum İçtur Kiralama Yönetim ve İşletme Hizmetleri A.Ş.) Genel Müdürü Sadettin Cesur da katılım sağladı.

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TÜRKİYE'DE TOPLAMDA 14 ŞUBE

Türkiyede toplam 14 şubesi bulunan Selamlıque'ye ailesine bir şube daha eklendi. Marka sadece yurtiçinde değil aynı zamanda yurtdışı ülkeleri Umman, İngiltere, BAE, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Fransa, Almanya ve Kanada'da faaliyet gösteriyor.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Caroline Koç ve ortağı Banu Yentür’ün birlikte hayata geçirdikleri markanın yeni şube açılışını sosyal medya hesaplarından duyurdular.

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