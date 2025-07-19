Vekiller kürsüyü işgal etti

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören ve kamuoyunda “Süper İzin” olarak anılan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

CHP ve DEM Partili milletvekilleri, teklifin görüşmeleri sürerken, protesto amacıyla kürsüyü işgal etti. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın teklifin 17. maddesinin görüşmeleri sırasında kürsüyü işgal etmesi üzerine diğer milletvekilleri de Ocaklı'ya destek verdi. "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloanları atan vekillerin protestoları sürerken, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara verdi.