Vekillerden ‘vefa’ vurgusu… CHP’de ‘normalleşme’ çatlağı

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetimini eleştirdiği açıklamalarıyla başlayan tartışması büyümeye devam ediyor. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in Salıcı’ya yaptığı sert ifadeler sonrasında diğer vekillerden de tepki geldi.

KILIÇ’TAN YÜCEL’E TEPKİ

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Salıcı'ya cevap veren CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in sözlerini eleştirerek şunları söyledi;

“Parti Sözcümüz Deniz Yücel'in kullandığı ifadeler dikkat çekici: Bir yanda; 'Katıksız kibir', 'Gözü dönmüş ihtiras', 'Gaflet hali', 'Kişisel hırs', ‘İkbal peşinde koşmak’, ‘Fütursuz tutum’. Diğer yanda; 'Birlik beraberlik çağrısı', 'Akıl ve vicdan' vurgusu, 'Partili olma sorumluluğu', 'Nezaket ve hoşgörü' dili. Bu tezat, sözlerin inandırıcılığını gölgelemektedir. Önce hedef gösterip sonra birlik çağrısı yapmak, siyasi tutarlılıkla bağdaşmaz. Ya eleştiri dilini ya da birlik çağrısını yeniden düşünmek gerekir. Bu vesileyle ben de parti sözcümüzü VEFA’ya davet ediyorum"

YÜCEL: PARTİMİZİN GELENEKLERİNE UZAK ÜSLUPTAKİ YORUMLARINI ÜZÜLEREK OKUDUM

Yücel’in tepkilerini bu seferde CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat değerlendirerek eleştirdi. Polat, CHP'liye yakışır üsluptaki eleştirilerine yapmaya çalıştığı ve partimizin geleneklerine uzak üsluptaki yorumlarını üzülerek okudum. Öncelikle eleştirilen konularla ilgili gerek partililerimizi gerekse kamuoyunu tatmin edecek hiçbir açıklama yapamaması Sayın Salıcı'nın yönelttiği eleştirilerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymuştur.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özgür Özel'in "iktidarla normalleşme" politikasına değinerek, "Milletvekillerine hiçbir açıklama yapılmadan Erdoğan’ın önünde ayağa kalkmalarının istenmesi de parti örgütümüzce sorgulanmaktadır. Sonuç olarak görülmüştür ki, TBMM Genel Kurulu’nda belediyemize kayyım atayan iradenin önünde ayağa kalkılmıştır" eleştirisini yapmıştı. Salıcı ayrıca kurultay çağrısı yapmıştı

Salıcı'ya cevap veren CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Salıcı'nın eleştirilerini "saldırgan tutum" ve "fütursuz açıklamalar" olarak yorumladı. Salıcı'nın "gaflet içinde" olduğuna değinen Yücel, "Kişisel hırs ve ikbal peşinde koşarken, partinin kurumsal kimliğine zarar verecek eylem ve söylem içerisinde olan her kim olursa olsun, partimizin buna kayıtsız kalmayacağını herkesin, özellikle de geçmişte önemli görevlerde bulunan birinin bilmesi gerekir" demişti.