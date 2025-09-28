Vekillere 5G ayrıcalığı!



Dijital dönüşüm süreci açısından kritik bir önem taşıyan 5G teknolojisinin pilot uygulaması Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kullanıma sunuldu.

SON TEKNOLOJİDE MİLLETVEKİLLERİNE ÖNCELİK



Son teknolojiden ilk olarak milletvekilleri ve Meclis personeli yararlanacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) verdiği test ve deneme izinleriyle yürütülen 5G çalışmaları kapsamında, TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu üzerine bir baz istasyonu kuruldu.

TEST SÜRECİ BAŞLADI



Bazı operatörler, Meclis yerleşkesinde 5G hizmetini milletvekilleri ve personelin kullanımına açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da test sürecinin başladığını açıkladı.

Öte yandan yetkililer, Meclis’teki 5G deneyiminin hızlı ve kesintisiz internet sağladığını ve kullanıcılar için ek bir ücret getirmediğini belirtti.

