Velayet savaşı büyüyor! Reha Muhtar karara ateş püskürdü

Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur arasında yıllardır süren velayet savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Muhtar, sosyal medya hesabı üzerinden çocuklarına yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu duyurarak karara tepki gösterdi.

PROTOKOLE İTİRAZ ETMİŞTİ

Reha Muhtar ve ünlü oyuncu 2010 yılında ayrılırken karşılıklı bir protokol imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre, ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in 18 yaşına kadar velayetinin babada kalması kararlaştırılmıştı. Aynı zamanda, anne Deniz Uğur'un çocuklarını Muhtar'ın yalısında dilediği zaman görebileceği, hatta iki gün kalabileceği maddesi de protokolde yer bulmuştu.

Geçen sene Uğur, bu protokole itiraz etti. Deniz Uğur, çocuklarının velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Dava süreci devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Çocuklarının velayetiyle ilgili yeni gelişmeyi kişisel hesabından duyuran Reha Muhtar, çocuklarına yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini belirterek karara tepki gösterdi. Muhtar, kararın eski eşi Deniz Uğur'un başvurusu üzerine alındığını vurgularken, "Çocuklarım artık seyahat edemeyecek" diyerek tepkisini dile getirdi.