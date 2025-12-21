Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın ihanet dolu olaylı ayrılığı, uzun süredir magazin gündeminin zirvesinde yer alıyor.
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak!
Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti, ayrılık süreçleri ve velayet kavgalarıyla magazin dünyasını domine etmeye devam ediyor. Çiftin çocukları için süren velayet savaşı büyürken, mahkemenin son kararı Wanda Nara'yı sinir krizi geçirtecek kadar öfkelendirdi.
Ayrılıktan sonra her iki taraf da yeni ilişkiler yaşarken, eski eşler arasındaki velayet davası da sıcaklığını koruyor.
Çift, son olarak Arjantin mahkemesinin verdiği kararla yeniden manşetlere taşındı. Mahkeme, çocukların Noel'i babaları Mauro Icardi ile geçirmesine hükmetti.
Bu karar, Icardi'nin 22-27 Aralık tarihleri arasında Arjantin'de bulunmasını gerektiriyor. Yıldız futbolcu, bunun üzerine Galatasaray'dan izin istedi.
Wanda Nara, mahkeme kararını bir yarışma programının çekimleri sırasında öğrendi ve sinirlerine hakim olamadı.
Sinir krizi geçiren Nara'nın çekimleri durdurttuğu belirtildi. Arjantin basınında çıkan haberlere göre, Nara Noel'de çocuklarıyla Uruguay'a gitmeyi planlıyordu.
Ancak mahkemenin kararı bu planları altüst etti. Mahkemenin bir başka hükmüne göre ise çocukların belirtilen tarihlerde ebeveynlerden biriyle ülke dışına çıkarılması yasaklandı.
Öte yandan, geçen aylarda Wanda Nara'nın, Icardi ve yeni nişanlısı China Suarez'in kuaförüne siber saldırı düzenlediği ortaya çıkmıştı.
Günaydın yazarı Ömer Karahan olayı şu şekilde aktarmıştı:
“Aşk güzel bir duygu... Muhakkak... Ama saplantı işin içine girerse oradan hemen uzaklaşmak gerek... Zira bu duygunun en tehlikeli tarafı saplantının dillere destan bir aşk sanılıyor olması...
Oysa o kabullenilmeyen egodan başka bir şey değil... Bir nevi toksik ilişki aslında... Şimdi buna nereden geldiğimi soracak olursanız anlatayım.
Sonrasında Chiana Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi, "Aradığım aşkı buldum" diyerek methiyeler düzmeye başladı sevgilisine...Uzun zamandır birlikte yaşayan çiftin aşkları ise bir kişiyi oldukça rahatsız ediyor, o da Wanda Nara...
Geçtiğimiz akşam sosyal medyada gezinirken ilginç bir karalama kampanyasına şahit oldum.
Ünlü kuaför Emre Tunç hakkında sosyal ve dijital medyada değişik bot hesaplardan kötü yorumlar ve blokları görünce durum dikkatimi çekti.
Olayın aslını araştırayım derken işin tamamen bilinçli bir dijital linç girişimi olduğunu öğrendim.
Mevzuya gelince; Icardi, Galatasaraylı futbolcuların kuaförü Emre Tunç'u saç kesimi için Ulus'taki evine çağırıyor.
Sonrasında sevgilisi China Suarez de kuaför hizmeti almak isteyince Emre Tunç ekibiyle eve gidiyor.
Hem Icardi hem de China saç ve bakım hizmetlerini aldıktan sonra China, Tunç'a jest olsun diye kendi dijital platformlarında paylaşımda bulunuyor.
Bu paylaşımları görüp kıskançlık krizine giren eski eş Wanda Nara, Arjantin'deki bot hesaplardan para ile hizmet satın alıp kuaför Emre Tunç'un dijital platformlardaki hesaplarına siber saldırıda bulunuyor.
Hem spam'lar göndertip hem de kötü yorumlar yaptıran Wanda Nara, Icardi ve China'ya rahatsız etmek için kuaförlerine saldırıyor.
Alın size toksikliğin dibi... Düşman başına anlayacağınız.”
WANDA NARA KİMDİR?
Wanda Nara (10 Aralık 1986, Buenos Aires, Arjantin doğumlu), Arjantinli model, televizyon sunucusu, showgirl ve futbol menajeridir.
Kariyerine genç yaşta tiyatro ve modellik ile başlayan Nara, Arjantin televizyonlarında çeşitli programlarda sunuculuk ve jüri üyeliği yaparak üne kavuştu.
Özellikle MasterChef Arjantin gibi programlarda sunuculuk yaptı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisiyle aktif bir figürdür ve cesur paylaşımlarıyla sıkça gündeme geldi.
Özel hayatıyla da magazin dünyasının dikkatini çeken Nara, eski futbolcu Maxi López ile 2008-2013 yılları arasında evli kalmış ve bu evlilikten üç oğlu (Valentino, Constantino ve Benedicto) oldu.
2014'te Mauro Icardi ile evlendi, bu evlilikten iki kızı (Francesca ve Isabella) dünyaya geldi.
Çiftin ilişkisi skandallarla dolu olup, 2024'te boşanmayla sonuçlandı.
2025 itibarıyla boşanma süreci velayet ve mali anlaşmazlıklarla devam ediyor, Nara eski kocasını çeşitli iddialarla suçlandı.
MAURO ICARDİ KİMDİR?
Mauro Emanuel Icardi (19 Şubat 1993, Rosario, Arjantin doğumlu), Arjantinli profesyonel futbolcu. Santrfor pozisyonunda oynayan Icardi, şu anda Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymekte ve takım kaptanlığı yapıyor.
Kariyerine İspanya'da altyapı düzeyinde başlayan Icardi, Barcelona'nın La Masia akademisinden geçmiş, ardından Sampdoria ve Inter Milan'da parlamıştır. Inter'de iki kez Serie A gol kralı olmuş (2014-15 ve 2017-18 sezonları), kulübün tüm zamanların en golcü oyuncuları arasında yer aldı.
2019'da Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmuş, burada domestic treble kazanmıştır. 2023'ten beri Galatasaray'da oynayan Icardi, Süper Lig'de üst üste şampiyonluklar yaşamış ve yüksek gol katkısıyla taraftarların favorisi haline geldi.
Arjantin Milli Takımı'nda sınırlı forma şansı buldu.
Özel hayatında Wanda Nara ile 2014-2024 arası evli kalmış, iki kız babasıdır. 2025'te boşanma süreci devam ediyor, yeni ilişkisi Arjantinli model China Suárez ile gündeme gemiyor.