Nazlı Zeynep A. ve B.C.A., 2021 yılında ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı. Çift, 4 yıl süren boşanma davasının ardından 30 Mayıs'ta boşandı. Dava sürecinde mahkeme, çiftin çocukları 7 yaşındaki S.D.A.'nın geçici velayetini önce anne, sonra baba, sonra tekrar anne ve son olarak da boşanma kararıyla birlikte tekrar babaya verdi.

Nazlı Zeynep A., boşandıktan sonra kızıyla sağlıklı görüşme yapamadığını belirterek, kızı için danışmanlık ve sağlık tedbiri uygulanması talebiyle haziran ayında tekrar Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Nazlı Zeynep A., avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruda, kendisiyle görüşmek istemediğini söyleyen kızının psikolojik durumu ve beyanlarının güvenilirliği ile travma belirtilerinin bilimsel olarak saptanabilmesi açısından, Adli Tıp Kurumu veya uygun bir üniversite hastanesi çocuk psikiyatrisi birimi nezdinde ayrıntılı değerlendirme raporu alınmasını istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de çocuk için danışmanlık ve sağlık tedbirine ihtiyaç duyulduğu yönünde görüş bildirdi.

'ARALARINDAKİ SAVAŞTA MAHKEMEYİ ARACI KULLANIYORLAR'

Ancak mahkeme 8 Ekim'de görülen duruşmada, taleplerin reddine karar verdi. Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi Hakimi Göktürk Sağlam kararında, tarafların boşanma davası dahil olmak üzere velayet düzenlemelerine aykırı davrandığı, 6284 sayılı yasa çerçevesinde onlarca başvuru ve boşanma davasına karar verildikten sonra 5395 sayılı yasa çerçevesinde birden fazla başvurunun bulunduğu, tüm bu taleplere daha önce hızlı ve hukuki şekilde karar verildiğini belirtti. Kararda, anne ve babanın çocuğun yararını bir köşeye bırakarak arlarındaki savaşta mahkemeyi bir aracı olarak kullanmaya çalıştıkları kanaati oluştuğundan, çocuk hakkında 5395 sayılı yasa çerçevesinde bir tedbire gerek olduğuna yönelik tek bir bilimsel verinin sunulmadığı, bakanlık tarafından yapılan talebin ise yine bakanlık tarafından verilen raporda gerek olmadığının bildirildiği belirtildi.

'ANNE-BABADAN DAHA FAZLA HASSASİYETİ HAKİMDEN BEKLEMEK GARABET'

Hakim kararında, "Aile Mahkemesi Hakimi olarak çocuğun üstün yararı konusunda re'sen hareket etme zorunluluğu bulunsa da tarafımıza bu konuda kanaat oluşturacak beyan hariç hiçbir delil sunulmadığı, bu beyanların defaaten daha önce alınan raporlarla değerlendirildiği, mahkememizce boşanma davasında karar verildiği ve iddialar hakkında gerekçeli hüküm düzenlendiği ve iddiaların değerlendirildiği, kaldı ki ne olursa olsun anne-baba tarafından aykırılıklar ve ayrılıklar bir kenara bırakılarak şu dünyadaki en kıymetli varlık olan çocuğun yararına hareket edilmeksizin mahkeme hakiminden anne-babadan daha fazla hassas davranılmasının beklenilmesinin bir garabet oluşu, kendim de bir hakim ve bir baba olarak çocuğun üstün yararını gözetmeyen ve kavgaya tutuşmuş anne-babanın 5395 sayılı yasa çerçevesindeki önlemlerin tamamını serbest iradeleriyle alabilecekken mahkememizden talep edilmesine yönelik taleplerin reddine" şeklinde hüküm kurdu.

'AİLE HAKİMİ ÇOCUĞUN TARAFINDA OLMALI'

Nazlı Zeynep A., kızı ile aylardır görüşemediğini belirterek, "Kızım velayet davası sonucunda mahkeme tarafından dinlenmedi, kızım eğer o gün mahkeme huzurunda dinlenmiş olsaydı, çok çok önemli şeyler söyleyecekti. Velayet tesliminden 2 gün sonra bayramda çocuğumu görme hakkım vardı. Göremedim. Biz bütün bu kararlara itiraz ettik, istinaf mahkemesine taşıdık. Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne kızımın tedavisinin ve psikolojisinin düzeltilebilmesi için babasının baskısından uzakta bir şekilde sosyal hizmetler tarafından teslim alınarak tedavisinin yapılması gerektiği konusunda bir dilekçe verdik. Bir aile hakiminin çocuğun tarafında olması gerekiyor. Benim tarafımda olmasın, babanın tarafında olmasın, benim çocuğumun tarafında olmasını istedim ben hakimden. 8 yaşındaki bir çocuğun anne bakımına ihtiyacı var. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz noktada hakim hiçbir şekilde çocuğumu korumuyor. Çocuğumun güvende olduğuna inanmıyorum" diye konuştu.

'HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Nazlı Zeynep A., normalde haftada bir kızını alma hakkı olduğunu, ayrıca yaz tatilinde çok uzun süre alma hakkı olduğunu, ancak bu haklarını kullanamadığını söyledi. Avukatı Meltem Banko ise, "Gerek Muğla Valiliği, gerek Fethiye Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çocukla ilgili danışmanlık tedbirinin uygulanmasını talep etmişken aile mahkemesi böyle bir tedbire gerek yok şeklinde karar verdi. Çocuğun ebeveynler arasında yıprandığı yazılıyor kararda. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuya müdahale olmasını istiyoruz. Bu çocuğun sosyal hizmetler tarafından ivedilikle koruma altına alınması gerektiğini ve ilgili tedbirlerin de sosyal hizmetler bünyesine verilmesini talep ediyoruz. Son verilen bu kararın da hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz" dedi.