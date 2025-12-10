18 bin kişinin hayatını kaybetti 17 Ağustos 1999 depremlerine ilişkin davalarda hüküm giyen tek mahkum ve müteahhit olan Veli Göçer, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Göçer ve ortağı İsmet Kösebalaban, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 18 yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Göçer, 2004’te cezaevine girdi ve toplamda 7,5 yıl hapis yattı.

CEZAEVİNE GİREN TEK MÜTEAHHİT

Türkiye genelinde açılan 2 bin 100’e yakın deprem davasının büyük bölümü zaman aşımı veya şartlı tahliye ile sonuçlanırken, Göçer cezaevine giren tek müteahhit olarak kayıtlara geçti.

Veli Göçer, 17 Ağustos depreminin en çok konuşulan ismi aynı zamanda.