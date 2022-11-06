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Veli "Kızlı erkekli oturuyorlar" dedi, öğretmenlere uyarı yazısı geldi

Esenler’de bir velinin, öğretmenlerin kıyafetlerinden ve öğrencilerin kızlı erkekli oturmalarından rahatsızlığını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirmesi üzerine, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlere uyarı yazısı gönderdi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 21:26
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Veli "Kızlı erkekli oturuyorlar" dedi, öğretmenlere uyarı yazısı geldi

Veli ''Kızlı erkekli oturuyorlar'' dedi, öğretmenlere uyarı yazısı geldi
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Veli,CİMER'e şu şikayette bulundu:

“Okullardaki öğrenci yönetmelikleri, kılık kıyafetlerini anladık da neden öğretmenlerin belirli bir kılık kıyafetleri yok? Kimisi kot pantolonuyla, kimisi daracık taytla, kimisi mini etekle okula geliyor ve kızlı erkekli hep beraber aynı sıralarda oturuluyormuş. Ben ta 90'lı yıllarda okudum. Ben böyle bir şey görmedim.

Neden böyle bir şey oluyor anlamış değilim. Özellikle öğretmenlerin, yöneticilerin kılık kıyafetine dikkat etmesi daha anlamlı olmaz mı? Kot pantolonla, mini etekle ya da taytla bir öğretmen öğrencisinin karşısına çıkabilir mi? Ben bunlardan bir veli olarak çok rahatsızım. İlgilenirseniz Allah razı olsun. Eğer ilgilenmezseniz de ortaokulu bitirir bitirmez çocuklarımı okuldan alacağım. Bu eğitim sistemini ben istemiyorum”

ÖĞRETMENLERE UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ

Velinin şikayeti üzerine Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Ramazan Yılmaz'ın imzasıyla 4 Kasım'da bütün okul müdürlüklerine “bilgi isteği” konusuyla yazı gönderildi.

Velinin şikayetinin de yer aldığı yazıda Şube Müdürü Yılmaz, “Konu hakkında okulunuzun tüm öğretmenlerine gerekli uyarıların yapılması hususunda gereğini rica ederim” dedi.

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YILLANMIŞ BAYATLAMIS ISLERLE UĞRASIR OLDU.
6.11.2022 22:49
ÜLKE NERELERE GELDİ.  
 
Hamit Seki
6.11.2022 21:39
Ülkeyi kutuplaştırma çalışmaları okullara sıçrayacak, Öğretmenler, veliler, öğrenciler arasında çatışma yaratacak münafık muhbirler ve il örgütlerini alet ediyorlar. Anti Laik Eğitim Kalkışması.  
 
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