‘Veliaht’ bir ilki gerçekleştirdi

Türk Televizyon Tarihi’nde zaman zaman beklenmedik hamleler yaşanıyor. Onlardan birisi daha gerçekleşti. Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Veliaht’ın ilk tanıtımı yayınlandı. Eylül ayında izleyici karşısına çıkacak olan diziyle ilgili aylar öncesinden tanıtım çalışmalarına başlanması takdire değer. Sanırım, bu bir ilk. Çünkü, henüz 2024-2025 sezonu daha tamamlanmadan 2025-2026 sezonu için böyle bir hamle yapılması hem dikkat çekici hem de bir ilkti.

Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı ‘Veliaht’, oyuncu kadrosuna bakıldığı zaman ses getirecek bir işe benziyor. Akın Akınözü’nü uzun zaman sonra ekranda izleyeceğiz. Özlemiştik. Erkan Kolçak Köstendil’i de bambaşka bir rolde göreceğiz. Oyunculuğun ete kemiğe bürünmüş hali. Serra Arıtürk, genç kuşağın yeni isimlerinden. Belki kariyerinin işi olacak. Derya Karadaş’ı epeydir televizyonda göremiyorduk. Onu da özledik. Ercan Kesal için ne denilebilir ki? Ustayı yeniden izleyecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Hazal Türesan ve Tansu Biçer’in de oyunculuklarına bayılıyorum.

‘Veliaht’ın yayına çıkmasına yaklaşık 3 ay var. Zaman ne gösterir bilinmez ama dizinin ilk fragmanı yayınlandığı zaman Pazartesi günü ekrana geleceğini paylaşmıştım. Eylül’ün ilk haftası ya da en geç ikinci haftası başlar. Bakalım, ‘Veliaht’ hangi gün ekrana gelecek?

Ferzan Özpetek’e ‘Gümüş Kurdele’ ödülü

1946 yılından bu yana her yıl İtalyan Sinema Gazetecileri Ulusal Birliği (SNGCI) tarafından değerlendirilerek ödüllerin verildiği ‘Gümüş Kurdele’ (Nastro di Film dell Anno), sahiplerini buldu.

Roma’daki Maxxi Müzesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde Ferzan Özpetek’in 60 ülkeye satılan ve tüm dünyada 16 milyondan fazla kişinin izlediği ‘Diamanti’, yılın filmi seçilerek ‘Gümüş Kurdele’ye layık görüldü. Özpetek, filmin başarısını ilhamın gerçekliğiyle açıklarken ‘Diamanti’ sonrasında gittiği her yerde güçlü bir sevgi hissettiğini söyledi.

Gecede, ‘Diamanti’de rol alan İtalyan sinemasının ünlü kadın oyuncuları ve filmin sanat yönetmeni Deniz Kobanbay, Özpetek’i yalnız bırakmadı.

‘Vay’ yıllar sonra hayat buldu

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Yasemin Ünlü, Türk Pop Müziği’nin efsane ismi Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkısı ‘Vay’ı cover’ladı.

Sözleri ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkının düzenlemesini Mert Kemancı yapmış. Hatem Tutkus Music Production etiketiyle yayınlanan şarkıya Gökhan Fırat’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Yıllar sonra yeniden hayat bulan şarkı, modern dokunuşlarla harmanlanmış.

Şarkı, dinleyenler için hem nostaljik hem de yenilikçi bir deneyim sunuyor.