Geçen yıl annesi Özlem Akınözü’nü kaybeden Akın Akınözü, bu kez dayısı Emre Kerem Arın’ın cenazesi için camiye geldi. Şu sıralar Veliaht dizisinde başrol oynayan oyuncu, son görevini yerine getirdiği esnada dikkat çekici bir olay yaşandı.

FOTOĞRAFINI BİLE ÖPTÜ

Akınözü’nün camide bulunmadığı dakikalarda, bir kadın hayran önce cenazedeki fotoğrafı öptü, sonra ise çevredekilere “Akın Bey de gelecek mi?” diye sordu.

HAYRANLIK SINIRLAINI AŞTI

Hayranlık sınırlarını aşan kadın bununla da yetinmedi. Acılı ailenin yanına yaklaşarak, "Ben çok seviyordum onu. Ben sizi takip ediyorum Instagram'da" ifadelerini kullandı. Bu anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.

ALLAH AKIL FİKİR VERSİN

Kullanıcılar, “Allah akıl fikir versin!”, “Fotoğrafı neden öptü?”, “Bu ne saçmalık?”, “Bugün de başkasına adına utandık” gibi yorumlarla olaya tepkilerini dile getirdi.