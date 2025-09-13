‘Veliaht’ın ekran yolculuğu başladı

Show TV’nin yeni sezon dizilerinden ‘Veliaht’, ekran yolculuğuna güzel bir başlangıç yaptı.

Dizi, ilk bölümüyle Total’de aldığı 4.06 reytingle 2., AB’de aldığı 3.31 reytingle yine 2. ve ABC1’de aldığı 4.60 reytingle zirvede yer aldı. Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı dizi, rakiplerine karşı avantajlı konuma geçti. Şu an için tek rakibi gündüz kuşağı programları (özellikle Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da) ve ‘MasterChef Türkiye’ (TV8). Önümüzdeki hafta ‘Halef: Köklerin Çağrısı’nın (NOW TV) da yarışa katılmasıyla bakalım ortaya nasıl bir tablo çıkacak? Bu arada geçtiğimiz sezon aynı gün yayınlanan ‘İnci Taneleri’nin (Kanal D) Şubat 2026’da ekrana gelmeye başlayacağını da not düşeyim. Şimdilik böyle ama ilerleyen günlerde TRT 1’de Şampiyonların Ligi maçlarının yayınlanmasıyla dengeler tamamen değişecektir. Bunu da belirtmekte yarar var.

Dizi, hem hikâyesi hem oyuncuların performansıyla alkışı hak etti. Keyifle izledim. Uzun vadeli bir iş olacağının sinyallerini verdi. Yolu açık, reytingi bol olsun.

Özcan Deniz’den ‘Arabesk’ bir şarkı

Özcan Deniz, yeni şarkısı ‘Arabesk’i 19 Medya Prodüksiyon ve DMC etiketiyle yayınlandı.

Sözleri ve müziği Özcan Deniz’e ait şarkının düzenlemesini Suat Sakarya yapmış. Geleneksel arabesk müziğin derin duygularını güncel pop tınılarıyla harmanlayan şarkı, hem müzikal köklerine güçlü bir saygı duruşu yapıyor hem de modern sound’larla bugünün dinleyicisine sesleniyor.

Özcan Deniz, harika bir çalışmaya imza atmış. Duygusal bir şarkı olan ‘Arabesk’i keyifle dinledim.

‘Elmaslar’, vizyon için gün sayıyor

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in, Aralık 2024’te İtalya’da vizyona giren ve kısa sürede en çok izlenen film olarak zirveye yerleşen yeni filmi ‘Elmaslar’ (Diamanti), 10 Ekim’de Türkiye’deki sinemaseverlerle buluşuyor.

Türkiye hakları DEPO Film’e ait olan yapımın Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa, Amerika, Avustralya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu toplam 63 ülkeye satışı yapıldı. İtalya’da 2.6 milyonun üzerinde seyirciye ulaşarak rekor kıran ‘Elmaslar’, eleştirmenlerden tam not aldı. Özpetek’in senaryosunu Carlotta Corradi ve Elisa Casseri ile birlikte yazdığı filmde Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari gibi isimler rol alıyor.

‘Elmaslar’, 1970’li yılların Roma’sında prestijli bir terzi atölyesinde çalışan kadınların hayatlarını ve aralarındaki güçlü bağı anlatıyor.