Veliaht'ta yapay zeka sürprizi

Show TV'nin yeni dizisi "Veliaht"ın ikinci bölümü perşembe günü seyirciyle buluşacak. Projenij ilk bölümü çok beğenildi.

Show TV’nin yeni iddialı dizisi Veliaht’ta Zülfikâr Karslı’ya hayat veren değerli aktör Ercan Kesal flashback sahnelerinde kendisi rol almış ve ekrana yansıyan görüntülerin başarısı dikkat çekmişti.

Faro ve Gold Yapım imzalı dizide Ercan Kesal yapay zeka tekniğiyle gençleştirildi. Otogar görüntüleri ve farklı çekim teknikleriyle dikkat çeken dizi böylece bir ilke de imza atmış oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un yazdığı, Sinan Öztürk’ün yönettiği dizi için ayrıca Akın Akınözü, Timur rolü için tamirhanede çalışarak tamircilik, Serra Arıtürk ise Reyhan karakteri için pasta ve hamur işi atölyesinde dersler alarak pastacılık konusunda eğitim aldı. İkili önümüzdeki bölümlerdeki sürpriz sahne için dans dersi aldı.

