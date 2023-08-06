Veliefendi Hipodromu önündeki araçları yakan şüpheli, adliyeye sevk edildi

İstanbul Bakırköy'de, Veliefendi Hipodromu'nun önünde park halindeki araçlarda ve bölgedeki sazlık alanda çıkan yangınlara ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye getirildi. Şüphelinin, seyis olarak çalıştığı hipodromdan bir yıl önce işten çıkarıldığı öğrenildi.

Veliefendi Hipodromu önündeki araçları yakan şüpheli, adliyeye sevk edildi

Önceki gün akşam saatlerinde hipodrom çevresinde farklı noktalarda çıkan ve park halindeki 6 araçta zarara neden olan yangınlarla ilgili gözaltına alınan zanlı S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen ve seyis olarak çalıştığı hipodromdan bir yıl önce işten çıkarıldığı öğrenilen S.D. adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından hipodrom önünde çıkan yangında 6 aracın muhtelif düzeylerde hasar gördüğünü tespit etmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, üzerinde beyaz tişört, mavi kot pantolon bulunan 35 yaşlarındaki bir erkeğin şüpheli olabileceğini değerlendirmişti.

Aynı gece olay yerine yakın olan Turan Güneş Bulvarı yanındaki sazlık alanda 5 ayrı noktada daha yangın meydana geldiğini tespit eden ekipler, güvenlik kameralarında aynı zanlının görüntülerine rastlamıştı.

HİPODROMDA SEYİS OLARAK ÇALIŞMIŞ

Eşkal bilgileri tespit edilen şüpheli S.D'nin, hipodromda daha önce seyis olarak çalıştığı, 1 yıl önce işten çıkarıldığı, asayiş suçlarından kaydı olduğunun tespit edildiği, ancak terör örgütleriyle ilgili herhangi bir bağlantısına rastlanılmadığı belirtilmişti.

Ekipler, zanlı S.D'yi, Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprüsü altında gözaltına almıştı.

sur9.jpg

Öne Çıkanlar
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Para badmintoncular İngiltere'de 2 madalya kazandı Spor
Para badmintoncular İngiltere'de 2 madalya kazandı
Ukrayna Çongar ve Geniçersk köprülerini vurdu: Herson ile Kırım arasında bağlantı koptu Dünya
Ukrayna Çongar ve Geniçersk köprülerini vurdu: Herson ile Kırım arasında bağlantı koptu
Eyyüp Çetin'den gümüş madalya Spor
Eyyüp Çetin'den gümüş madalya
Yüzyılın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Malatya'da binalar böyle yerle bir oldu Güncel
Yüzyılın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Malatya'da binalar böyle yerle bir oldu
Arsenal'den mucize geri dönüş! City'i deviren Arsenal şampiyon oldu Spor
Arsenal'den mucize geri dönüş! City'i deviren Arsenal şampiyon oldu
Mustafa Balbay: Mehmet Şimşek bir yıl içinde görevden alınır Siyaset
Mustafa Balbay: Mehmet Şimşek bir yıl içinde görevden alınır