Veliefendi Hipodromu’nun yakınında park halinde bulunan çok sayıda araç yandı

DHA'nın haberine göre; Yangında çok sayıda araç alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale kısa süre sonra müdahale etti.

Otoparkta park halinde duran yarış atlarının taşındığı araçlardan birinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer araçlara da sıçradı.

ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangının çıkardığı yoğun duman ve alevler gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Bakırköy’de Veliefendi Hipodromu’nun önünde park halindeki bir araçta çıkan yangın, 4 araca daha sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına hem karadan hem de havadan müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Ardından soğutma çalışması başlatıldı.