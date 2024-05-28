Kocaeli’nin Darıca ilçesi Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda veliler sınıfı bastı.

İddiaya göre, veli öğrenciler arasında çıkan kavgada çocuğuna saldıran öğrenciyi bulmak için okula geldi.

Dersin işlendiği sırada sınıfa giren veli herkesi korkuttu. Taşkınlık çıkaran veli diğer öğretmenler ve okul çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

O anlar hem öğretmenler hem de öğrenciler korku dolu anlar yaşadı.

Yaşanan anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, aynı okulda geçtiğimiz sene de benzer bir olay yaşanmıştı. Öğretmen, öğrencinin öğle arasında okula 15 dakika geç geldiğini annesine söylemiş ve bu sebeple ikili arasında tartışma çıkmıştı. Ardından okula gelen öğrencinin babası ve abisi 2 öğretmene saldırmıştı.