Veliler sınıfı bastı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Veliler sınıfı bastı

Kocaeli’de veliler öğrenci dolu sınıfa gelerek hem öğretmene hem öğrencilere korku dolu anlar yaşattı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda veliler sınıfı bastı.

İddiaya göre, veli öğrenciler arasında çıkan kavgada çocuğuna saldıran öğrenciyi bulmak için okula geldi.

Dersin işlendiği sırada sınıfa giren veli herkesi korkuttu. Taşkınlık çıkaran veli diğer öğretmenler ve okul çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

O anlar hem öğretmenler hem de öğrenciler korku dolu anlar yaşadı.

Yaşanan anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, aynı okulda geçtiğimiz sene de benzer bir olay yaşanmıştı. Öğretmen, öğrencinin öğle arasında okula 15 dakika geç geldiğini annesine söylemiş ve bu sebeple ikili arasında tartışma çıkmıştı. Ardından okula gelen öğrencinin babası ve abisi 2 öğretmene saldırmıştı.

aw214405-01.jpg

aw214405-02.jpg

aw214405-03.jpg

aw214405-04.jpg

Son Haberler
Yıldız golcü veda etti Spor
Yıldız golcü veda etti
Flaş…. Flaş… İsrail yine çadır kampı bombaladı. 21 ölü Dünya
Flaş…. Flaş… İsrail yine çadır kampı bombaladı. 21 ölü
Türk, İspanyol ve Yunan zeytinciler bir araya geldi Ekonomi
Türk, İspanyol ve Yunan zeytinciler bir araya geldi
Aziz Yıldırım Ali Koç'un dokunulmazlığını açıkladı Spor
Aziz Yıldırım Ali Koç'un dokunulmazlığını açıkladı
Otomotiv devi 2 modelin üretimini bitirdi. Fişlerini çekti 75 yıllık gelenek tarihe karışacak Otomotiv
Otomotiv devi 2 modelin üretimini bitirdi. Fişlerini çekti 75 yıllık gelenek tarihe karışacak
Tem Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi Gündem
Tem Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı