Velinin dağıttığı tavuklu pilavdan öğretmen ve öğrenciler zehirlendi

Kaynak: İHA
Velinin dağıttığı tavuklu pilavdan öğretmen ve öğrenciler zehirlendi

Denizli İşadamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci velisi tarafından dağıtılan tavuklu pilav, zehirlenmeye yol açtı.

Öğle saatlerinde hayır yemeği olarak dağıtılan pilavı yiyen çok sayıda öğrenci, öğretmen ve idareci, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

Saat 15.00 sularında ilk belirtileri gösteren 4-5 öğrenci, öğretmenleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aynı yemekten yiyen diğer öğrenci, öğretmen ve idarecilerde de benzer şikayetlerin ortaya çıkmasıyla okula çok sayıda ambulans sevk edildi.

Zehirlenme belirtileri gösteren yaklaşık 60 öğrenci ile bazı öğretmenler ve müdür yardımcıları R.İ. ve S.Ş., Servergazi Devlet Hastanesi, Denizli Devlet Hastanesi ve bölgedeki özel bir hastaneye başvurdu.

Rahatsızlanmaların başlaması üzerine okul erken tatil edilerek, öğrenciler evlerine gönderildi. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuranların çoğunun ayakta tedavi edildiği ve durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi.

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