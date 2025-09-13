Veliyi tek yumrukta yere serdi

İstanbul Arnavutköy’de okul çıkışında 2 veli arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflardan biri, diğerine yumruklarla saldırdı. Bir veli aldığı darbe sonucu yerden kalkamadı.

Haraççı Mahallesi Sema Sokak’ta bulunan okuldan çıkan 2 veli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında taraflardan biri yoluna devam ederken, diğeri veliyi yere düşürerek yüzüne yumruklarla saldırdı.

Şüpheli, şahsı yumruklamaya devam ederken, olay yerine gelen bir kadın tarafından durdurularak uzaklaştırıldı. Saldırgan, kısa süre sonra geri dönerek yerde hareketsiz yatan kişiyi kontrol etti ve tekrar uzaklaştı.

Saldırı sırasında çevrede okuldan çıkan çocukların da bulunması dikkat çekti. Yaralanan şahıs vatandaşların yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

