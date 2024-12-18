Venedik Film Festivali'nde ödül alan Vermiglio, Oscar için yarışacak

Maura Delpero'nun yönetmenliğini üstlendiği Vermiglio, ikinci dünya savaşının sonlarına doğru, İtalya'nın Trento bölgesinde geçen dokunaklı bir hikayeyi anlatıyor. Film, Venedik Film Festivali'nden Gran Prix ödülünü alarak dikkatleri üzerine çekti. Eylül ayında, İtalya'nın Oscar aday adayı olarak seçilen film, 9 Aralık'ta Altın Küre'ye aday gösterildi ve şimdi de Oscar için şansını sürdürüyor. Vermiglio, 2024 Ocak ayında, En İyi Uluslararası Film kategorisinde Oscar'a aday olan 5 film arasında yer alacak.

FİLMDE NE ANLATILIYOR?

Film, 1944 yılında Sicilyalı bir asker olan Pietro’nun, Val di Sole'deki küçük bir köyde Anna Graziadei'ye aşık olmasını konu alıyor. Savaşın ardından Pietro Sicilya'ya döner ve Anna, Pietro’dan bir çocuk sahibi olur. Ancak, Pietro'nun Sicilya'da başka bir karısı olduğu ortaya çıkınca, Anna ve kızları Antonia büyük bir yıkıma uğrar. Vermiglio, sadece bir aşk hikayesini değil, aynı zamanda aile sırlarını, kayıpları ve yeniden başlayan hayatları da derinlemesine işliyor.

VERMİGLİO'NUN DOĞDUĞU YER: VAL di SOLE

Vermiglio, Maura Delpero'nun doğup büyüdüğü Val di Sole vadisinde çekildi. Delpero, babasının ölümünün ardından, köyünün geleneklerini ve dilini yaşatmayı amaçlayarak bu filmi yazmaya karar verdi. Filmde, köyün yerel dilinde yapılan diyaloglar, dönemin ruhunu daha gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. Martina Scrinzi, Lucia karakterini canlandıran genç oyuncu, ilk kez sinemada yer alıyor ve dialekti öğrenmek için büyük çaba harcadı.

Vermiglio, düşük bütçeli bir yapım olmasına rağmen, hikayesinin evrensel temaları ve içsel derinliği sayesinde, Hollywood’un dikkatini çekti. Filmin, aile bağları ve kadınların güçlü rolüne dair derin bir anlatımı bulunuyor ve bu, Amerikan medyasından da büyük takdir topladı.