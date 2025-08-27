Venedik Film Festivali'ne Gazze gölgesi: Ünlü isimler boykota katıldı

Venedik Film Festivali, 27 Ağustos – 6 Eylül 2025 tarihleri arasında, Paolo Sorrentino’nun La Grazia filmiyle görkemli bir açılış yaptı ReutersAP News. Festival, dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Altın Aslan rüzgârıyla Oscar yolculuğunu da başlatıyor. Bu sırada Türkiye, festivale düzenli ve planlı başvurularla katılmak üzere bir potansiyel güç olarak öne konumlanıyor; Festivaller İstanbul programı üzerinden “82. Venedik Eleştirmenler Haftası”na film başvuruları açık durumda.

TÜRKİYE’DEN “BAŞVURU HEDİYESİ”

Türkiye’nin festivale doğrudan temsilci düzeyinde katılımı dikkat çekmezken, sinemacıların eserleriyle katılabileceği özel bir çerçeve oluşuyor. Özellikle Festivaller İstanbul çatısı altındaki duyuru, Türkiye’den uzun metraj kurgu veya belgesel filmlerin 21 Mayıs’a kadar “dünya prömiyeri” statüsünde başvuru yapabileceğini anlatıyor. Bu, yerli sinema dünyasına Uluslararası arenada görünür olmanın açık bir yolu olarak işliyor.

FESTİVAL YILDIZLARI VE POLİTİK GÖLGE

Festival aynı zamanda yoğun bir politik atmosferle açıldı. Gazze konusundaki protestolar festivalin gündeminden düşmedi. Bazı aktivistler protestolar düzenlerken, bu durum sanat dünyasının bazı isimlerinin katılım planlarını gözden geçirmesine yol açtı. Açılışta yer alan filmler de bu atmosferle damga vurdu: Kathryn Bigelow’un nükleer gerilim türündeki A House of Dynamite, Kaouther Ben Hania’nın Gazze temalı The Voice of Hind Rajab, Olivier Assayas’ın The Wizard of the Kremlin yapımı gibi politik alt metinlerle dikkat çekiyor.

NETFLİX VE STREAMİNG’İN GÜÇ GÖSTERİSİ

Bu yıl festivalde Netflix ve Amazon’un yarışma filmleri büyük ses getiriyor: Guillermo del Toro’dan Frankenstein, Kathryn Bigelow’dan A House of Dynamite, Luca Guadagnino’nun After the Hunt gibi yapımlar ödül için yarışıyor.

Streaming platformlarının etkinliği, festival içinde sinema salonlarının yanında dijital mecraların da etkili hâle geldiğini gösteriyor.

TÜRKİYE İÇİN NEDEN FIRSAT VAR?

Doğrudan yer alma potansiyeli: Festivalin “Venedik Eleştirmenler Haftası”na Türkiye’den dünya prömiyerli başvuru kabul etmesi, genç yönetmenler için umut vaat ediyor.

Festival, Oscar yolculuğunun başlangıcı olması nedeniyle Türkiye’den katılan projeler için global ilgi doğurabilir.

Festivalin politik içerikli filmleri ön plana çıkarması, Türkiye’den farklı toplumsal ve kültürel temalı filmlerle katılım çağrısı yapıyor.