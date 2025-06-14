Venedik halkı Jeff Bezos'a karşı ayaklandı: Düğün öncesinde gerginlik artıyor

Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin dördüncü insanı Jeff Bezos’un gazeteci Lauren Sánchez ile yapacağı düğün, İtalya’nın gözde turistik şehri Venedik’te tartışma yarattı. Şehirdeki “No Space for Bezos” adlı grup, cuma günü Campo San Giacometo Meydanı’nda bir gösteri düzenleyerek süper zenginlerin bu tarihi kente verdiği zarara dikkat çekti.

Göstericiler büyük Bezos karşıtı afişler eşliğinde konuşmalar yaptı. Bir gün önce ise aynı grup, San Giorgio Maggiore Kilisesi’nin çan kulesine Bezos yazılı ve üstü çizilmiş büyük bir poster asarak ses getirdi. Protestoların sosyal medyadaki yansımaları da güçlü oldu. Grubun Instagram hesabında bu eylemlere ait videolar ve yorumlar paylaşıldı.

“UZAYA YER VAR, VENEDİK’E YOK”

“No Space for Bezos” adıyla düzenlenen kampanya, Bezos’un uzay şirketi Blue Origin’e gönderme yaparken aynı zamanda şehirdeki konut krizine ve düşük ücret sorununa dikkat çekiyor. Kentin dört bir yanına yapıştırılan afişler ve sprey boyalarla yazılan sloganlar, yerel halkın tepkisini daha görünür kılıyor.

Yetkililer ise düğünün şehri “olağandışı şekilde etkilemeyeceğini” savunuyor. CNN’in aktardığına göre 24-26 Haziran tarihlerinde üç gün sürecek düğünün, çiftin 500 milyon dolarlık lüks yatında gerçekleşmesi bekleniyor. Venedik Belediyesi organizatörlerle iş birliği içinde hareket edildiğini ve “kentin özgünlüğüne saygı gösterileceğini” açıkladı.

BEZOS’UN ÖZEL HAYATI VE SERVETİ

Bezos ve Sánchez Mayıs 2023’te nişanlandı. İlişkileri, Bezos’un 25 yıllık eşi Mackenzie Scott’tan boşandığını açıkladığı 2019 yılında kamuoyuna yansımıştı. Sánchez daha önce televizyon gazeteciliği yapmış ve helikopter pilotu lisansı almıştı.

Forbes’a göre Jeff Bezos’un serveti 228,4 milyar dolar. Amazon’un yaklaşık yüzde 10’una sahip olan Bezos, 1994’te kurduğu şirketin CEO’luk görevini 2021’de bırakarak yönetim kurulu başkanı oldu. 2000 yılında kurduğu Blue Origin ile uzay sektöründe de aktif. Ayrıca 2013’te The Washington Post gazetesini satın aldı.