Venezuela ile BM arasında Türk krizi: Gerilim artıyor

Venezuela Ulusal Meclisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ü "istenmeyen kişi" ilan etme gündemiyle toplanıyor. Meclis Başkanı Jorge Rodríguez Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türk'ün Venezuelalı göçmenlerin insan hakları konusunda "hiçbir şey yapmadığını" iddia ederek, "Salı günü Ulusal Meclis'te, El Salvador'da kaçırılan veya şu anda ABD'de tutulan 18 çocuğumuzun insan hakları için hiçbir şey yapmayan Volker Türk'ü istenmeyen kişi ilan etmeyi önereceğiz" dedi. Rodríguez ayrıca, Türk görevde kaldığı sürece Venezuela'nın Yüksek Komiserlik'ten çekilmesi teklifini de sunacaklarını belirtti.

Bu gelişmeler, Türk'ün geçtiğimiz cuma günü Venezuela'daki temel özgürlüklerin 2024 ve 2025 yıllarında, başkanlık, bölgesel ve parlamento seçimleri bağlamında önemli ölçüde kötüleştiğini açıklamasının ardından yaşandı. Türk, 25 Mayıs'taki parlamento ve bölgesel seçimler öncesinde aralarında muhalif figürler, insan hakları savunucuları ve 17 yabancının da bulunduğu yaklaşık 70 kişinin terör örgütü üyesi olmakla suçlanarak tutuklandığını hatırlattı. Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab ise bu iddiaları reddederek, Yüksek Komiserlik ofisinin "teröristlerin ve paralı askerlerin özel hukuk bürosuna dönüştüğünü" savundu.

Başsavcı Saab, Türk'ün ABD'deki göçmen baskınları karşısındaki "eylemsizliği ve korkakça sessizliği" nedeniyle istifa etmesi gerektiğini de dile getirdi ve Türk'ü "Gazze'deki çocukların yok edilmesinde suç ortağı" olmakla suçladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Başsavcı Saab'ın açıklamalarını destekleyerek, Türk'ün "Washington ve Avrupa elitlerinin küresel güneydeki halklara karşı çıkarlarına hizmet ettiğini" ifade etti. Şubat 2024'te Venezuela hükümeti, Yüksek Komiserlik'in teknik ofisinin faaliyetlerini askıya almış, ancak iki ay sonra Maduro ofisi geri dönmeye davet etmişti.