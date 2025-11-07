Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin olağanüstü toplantısında Fox News ve CNN gibi Amerikan kanallarında çok fazla yer aldığını belirterek ‘Taylor Swift, Karol G ve Bad Bunny'den bile daha ünlü olduğunu söyledi.

Maduro, "Kendi fotoğrafımı orada görünce, 'Vay be, ne kadar ilerlemişiz' diyorum. Neden benden korkuyorsunuz? Bu sadece ben değilim, kendi kaderinin sahibi Bolivarcı ve Chavista halkıdır" ifadelerini kullandı.

‘İNSAN ŞAŞIRMADAN EDEMİYOR’

Konuşmasında espriler de yapan Maduro, "Gerçekten insan şaşırmadan edemiyor. Şu anda ABD'de Taylor Swift'ten, Karol G'den, Bad Bunny'den bile daha ünlüyüm" dedi.

Maduro'nun açıklamaları Washington ile Caracas arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı bir döneme denk geldi.

ABD, son haftalarda Güney Amerika açıklarında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle askeri operasyonlarını artırırken bölgeye deniz kuvveti yığınağı yapıyor.