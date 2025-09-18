Venezuela ordusu, Karayip Denizi'nde askeri tatbikat düzenleyecek

Lopez, devlet televizyonu VTV'deki açıklamasında, Karayip Denizi'ndeki söz konusu tatbikatın 3 gün süreceğini ve 2 bin 500'den fazla askerin katılımıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla yapılacak olan Egemen Karayip 200 tatbikatına, farklı sınıflardan 12 adet Bolivarcı Donanma gemisi, 22 hava aracı, özel kuvvetler, istihbarat birimleri, denizaltı ve dronların katılacağını dile getiren Lopez, Karayip Denizi'nde olası silahlı çatışma ihtimaline karşı "askeri önlemlerin iki katına çıkarılacağını" söyledi.