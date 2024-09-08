Venezuela'da seçim krizi derinleşiyor. Muhalefet lideri İspanya'ya sığındı

Venezuela'da eski muhalefet cumhurbaşkanı adayı González, İspanya'da sığınma hakkı aldıktan sonra ülkesini terk etti.

Venezuela muhalefeti ve bazı yabancı hükümetlerin Temmuz ayındaki başkanlık seçimlerinin meşru galibi olarak gördüğü González'in ülkeden sürpriz ayrılışı, Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodríguez tarafından doğrulandı.

Venezuela hükümeti, González hakkında tutuklama kararı çıkarttıldıktan birkaç gün sonra, "ülkenin siyasi barış ve huzurunu yeniden sağlamak amacıyla", kendisine ülkeden güvenli çıkış izni vermeye karar verdiğini açıklamıştı.

İspanya hükümeti, muhalif liderin Venezuela'yı terk etme kararının kendisine ait olduğunu ve İspanya Hava Kuvvetleri tarafından gönderilen bir uçakla ayrıldığını duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Edmundo González, isteği üzerine İspanyol Hava Kuvvetleri uçağıyla İspanya'ya uçuyor. İspanya, Venezuelalıların siyasi haklarına bağlıdır" açıklamasında bulundu.

Edmundo González, a solicitud suya, vuela hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas.



El Gobierno de España está comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos. — José Manuel Albares (@jmalbares) September 8, 2024

75 yaşındaki eski bir diplomat olan González, Machado'nun aday olmasının yasaklanmasının ardından seçimlerde adaylığını açıklamıştı. Daha önce çoğu Venezuelalı tarafından tanınmayan bir figür olan González, on yıllık ekonomik düşüşün ardından değişim için çaresiz kalan milyonlarca Venezuelalının umutlarını yeşertmişti.

Venezuela Başbakanı Nicolás Maduro, Temmuz seçimlerinin galibi ilan edilirken, Batılı hükümetlerin çoğu henüz zaferini tanımadı ve bunun yerine yetkililerden oyların dökümünü yayınlamalarını talep etti.

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Muhalefet gönüllüleri tarafından elektronik oylama makinelerinin üçte ikisinden fazlasından toplanan oy sayım çizelgeleri González'in seçimi kazandığını gösteriyor.

Seçim listeleri uzun zamandır Venezuela'daki seçim sonuçlarının nihai kanıtı olarak kabul ediliyor. Önceki başkanlık seçimlerinde, Ulusal Seçim Konseyi 30.000'den fazla oylama makinesinin her birinin sonuçlarını çevrimiçi olarak yayınladı ancak Maduro'nun kontrolündeki panel bu sefer herhangi bir veri yayınlamadı ve Kuzey Makedonya'daki muhalifleri tarafından düzenlenen iddia edilen bir siber saldırıyı suçladı.

Maduro'nun sadık destekçisi Başsavcı Tarek William Saab, González'in seçim sabotajı eylemi olarak değerlendirilen bir suç soruşturmasına üç kez katılmamasının ardından tutuklanmasını talep etti .

Saab, muhalefetin internette paylaştığı oy kayıtlarının sahte olduğunu ve Ulusal Seçim Konseyi'ni zayıflatma girişimi olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler ve Maduro hükümetinin daveti üzerine seçimi gözlemleyen Carter Merkezi'nden uzmanlar, seçim yetkilileri tarafından açıklanan sonuçların güvenilirlikten yoksun olduğunu belirledi. Seçimi eleştiren bir açıklamada, BM uzmanları muhalefetin zafer iddiasını doğrulamaktan kaçındı, ancak çevrimiçi olarak yayınladıkları oylama kayıtlarının orijinal güvenlik özelliklerinin hepsini sergiliyor gibi göründüğünü söylediler.