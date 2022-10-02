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  • 70’lik cesur amca AKP'li vatandaşa ağzının payını verdi: Ver elini öpeyim dedi

70’lik cesur amca AKP'li vatandaşa ağzının payını verdi: Ver elini öpeyim dedi

Kendine Muhabir adlı YouTube kanalında yayınlanan bir sokak röportajı sosyal medyayı salladı. Bir gencin sözlerini bastırmak isteyen AKP'liyi 70 yaşındaki vatandaş "Yalancısın" diyerek durdurdu.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 09:50
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Ver elini öpeyim dedi. 70’lik cesur amca AKP'li vatandaşa ağzının payını verdi

70’lik cesur amca AKP'li vatandaşa ağzının payını verdi: Ver elini öpeyim dedi
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Sosyal medyada yayınlanan bir röportajda, 70 yaşındaki, 50 yaşındaki ve bir gencin aynı anda ekonomi ile ilgili yorumlarda bulunması gündem oldu.

Ülke ekonomisini eleştiren genç, röportajın başında şunları söyledi:

“Eskiler tüp kuyruğu yağ kuyruğu diyor. Şimdi bu kuyruklara girmese yetiyor değil mi. Hiç mi kafasını kaldırıp dışarı bakmıyor. Millet uzaya roket gönderiyor biz hala Türkiye’nin 2002 öncesinden daha iyi olmasını tartışıyoruz. Geçen sene faizi 12’ye indirdiler. Bu sene 11’e 10’a indirecekler. Bankaların politika faizi düştüğü zaman tüketicinin kullandığı kredi faizleri artar. Bir laf vardır ne varsa hacıdan hocadan gelir. Cidden de öyle. 10 liralık şeker birden 25 liralık oldu neden?”

Sokak röportajına katılan bir başka vatandaş ise bu durumu “Onu fırsatçılar yapıyor. Çiftçi gidiyor bir kasa domatesi patatesi çöpe döküyor. Niye döküyor? Bir sürü aç insan var onlara vermiyor çöpe, kanala atıyor. Su, elektrik, ekmek, gaz bunların hepsini gördük biz. Hastane yoktu, yol yoktu, araba yoktu, okul yoktu, köprü yoktu” diye konuştu.

70'LİK AMCA: YALANCI KOYUNLAR

Bu sırada 70 yaşında olduğunu iddia eden yaşlı bir vatandaş, sokak röportajına katıldı. Yaşlı adam, röportajda, “Ben 70 yaşındayım. Hep yalan söylüyorsun. Şu gençlerin hayatlarıyla oynamayın. Ben 70 yaşındayım. Senden 20 sene öncesini gördüm. Yalancı koyunlar” diye konuştu.

Daha önceden ülke genelinde hastane, okul ve yol olmadığını söyleyen vatandaş ise oradan uzaklaştı.

Videonun sonunda ise genç vatandaş, yaşlı adamın elini öptü. Yaşlı adam ise “Ben senin gözlerinden öperim” diyerek karşılık verdi.

 

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