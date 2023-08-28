Verratti'ye Katar kancası. Adı Galatasaray ile anılıyordu

Bu sezon için birçok yıldız transfer yapan Galatasaray, PSG'nin orta sahası Marco Verratti'yi gündemine almıştı.

Ancak oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Katar ekiplerinden Al Arabi, Verratti'nin transferi için Paris Saint-Germain'e resmi bir teklif sundu.

Körfez ekibinin, transfer için PSG ve İtalyan oyuncu ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.



Verratti'nin daha önce Al Hilal ile anlaştığı ancak PSG'nin, gelen teklifi kabul etmediği hatırlatıldı.



Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen İtalyan yıldız, geçtiğimiz sezon PSG ile geçtiğimiz sezon 38 maça çıktı ve 1 asist katkısı sağladı