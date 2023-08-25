Verem nedir? Verem belirtileri nelerdir? Verem tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan veremle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, verem nedir? Verem belirtileri nelerdir? Verem tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Verem nedir? Verem belirtileri nelerdir? Verem tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan veremle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan veremle ilgili detaylar…

VEREM NEDİR?

Mycobacterium tuberculosis adı verilen bakteri türünün neden olduğu halk arasında verem hastalığı olarak da bilinen tüberküloz, en sık akciğerlerin etkilendiği ve öksürük belirtisi ile kendini gösteren, enfekte bir kişinin öksürmesi veya hapşırması ile yayılan bulaşıcı bir hastalıktır. Akciğerlerin yanı sıra omurga, beyin ve diğer organlara da zarar verebilir. Toplu alanlarda bulunmak da hastalık riskini yükseltir. Tedavisi antibiyotik yoluyla mümkün olan tüberküloz tedavi edilmezse ölüme kadar gidebilen bir hastalıktır.

VEREM BELİRTİLERİ NELERDİR?

-3 hafta veya daha uzun süren kötü bir öksürük

-Göğüste ağrı

-Ateş

-Nefes alma ve öksürük esnasında ağrı

-Bazen kanlı öksürük

-Yorgunluk ve halsizlik

-İştahsızlık

-Kilo kaybı

-Gece terlemesi

-Titreme

-Kanlı veya balgamlı öksürük

VEREM TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tüberküloz hastalığı için en etkili tedavi yöntemi ilaçtır. Normal bir enfeksiyon hastalığına göre ilaç tedavisi daha uzun süren ve 6 ayı bulabilen tüberkülozda dört farklı ilacın kullanımıyla birlikte mikropların yok edilmesi amaçlanır. Çünkü bazı bakteriler vücuda girdikten sonra çok fazla direnç gösterebilir. Buradaki önemli noktalardan biri doktorun verdiği ilaçları eksiksiz ve düzenli bir şekilde kullanmaktır.

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