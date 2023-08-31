Veresanovic’in oğlu Süper Lig'de şov yapıyor

Bursaspor’da 1998-2003 yılları arasında 90 maçta forma giyen ve 5 kez gol sevinci yaşan, ayrıca kaptanlık pazubandını da taşıyan Mirza Varesavovic’in oğlu Dal Varesanovic babasının izinden ilerliyor.

Genç futbolcu Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalarken, şu ana kadar oynanan üç maçta da forma giydi. 22 yaşındaki futbolcu babasının Türkiye’ye transfer olmasında önemli rol üstlendiğini ve kendisini desteklediğini söyledi. Dal Varesanovic bir ara Bursaspor’un da gündemine gelmiş, Bursa’da yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

O dönem Bursaspor’la anlaşamayan Dal Varesanovic İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un genç takımında oynamıştı. Dal Varesanovic’in babası Yeşil Beyazlı takımın efsanelerinden Mirza Varesanovic en son FK Sarajevo’da görev aldı. Kaynak: Bursa'da bugün.