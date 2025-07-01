Veresiye sigara vermeyen market çalışanı bıçaklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda bulunan markette veresiye sigara vermeyen 28 yaşındaki market çalışanı Eren K. önce darp edildi ardından bıçaklandı.

Polis 2 şüpheliyi gözaltına alırken, olay anı ise iş yeri kamerasına yansıdı.

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Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda bulunan oto lastik tamir ve satış bölümünde çalışan M.A.T. ve M.T.T., markette çalışan Eren K.’dan veresiye sigara istedi.

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Eren K. sigara ücretlerini ödemeden sigaraları vermeyeceğini söyledi. Duruma öfkelenen şüpheliler Eren K.‘yı tehdit ederek hakarette bulundu ve ardından sigara paketlerini alarak marketten ayrıldı. Eren K. şikayette bulunmak üzere market kapısının önüne çıktığı sırada darp edildi ve M.T.T. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bacaklarından yaralanan Eren K. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili M.A.T. ve M.T.T.'yu gözaltına aldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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