Vergi cezalarında indirim oranları ve şartları belli oldu. Maliye broşürle duyurdu

Maliye'den vergi cezalarını tahsili için broşür bastırdı. Amaç belli, bütçedeki açığa kaynak sağlamak Vergi cezalarındaki indirim oranı yüzde 50 olarak uygulacak.

Vergi cezalarını tahsil etmek için Gelir İdaresi Başkanlığı mükelleflerin broşür bastırdı. Vergi cezalarının yüzde 50 indirim sağlanacağı duyuruldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı indirim uygulayacağı cezaların hangileri olduğunu, kimleri kapsadığını açıkladı.

Broşürde ava süreçlerinde indirim, uzlaşma süreçleri ve indirim arasındaki ilişkiye dair detaylı bilgiler yer alıyor.

VERGİ İNDİRİM ORANI NE KADAR KİMLERİ KAPSIYOR?

Vergi cezalarındaki indirim uygulamasından mükellef ve vergi sorumlusu olan kişiler yararlanabilecek. Zamanda yapılacak başvurular cezalar ve ilgili şartları taşıması halinde uygulanacak indirim yüzde 50 olacak. Bu yıl için 23 Bin lirayı aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim oranın yüzde 75 olarak uygulanacak

CEZADA İNDİRİM ŞARTLARI NELER

Maliyece tarh edilen vergi ile indirim uygulaması sonrasında tahakkuk edecek olan ceza tutarının teminat gösterilmesi halinde vade sonrası üç ay içinde tahsil edilmesi gerekiyor.

DAVASINI GERİ ÇEKENE DE CEZA İNDİRİMİ

Vergi cezası için dava açanlara ise Maliye kolaylık sağlayacak. Dava açan mükelleflerin davalarını geri çekmeleri halinde indirim sağlanacağını açıkladı. Ancak indirimden sonra dava açılması halinde indirimin de iptal edileceği duyuruldu.