Vergi cezalarında yeni karar. Geri adım atıldı

CNBC-e Ankara Temsilcisi Fırat Gazel'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi ve cezalarda uzlaşmama kararından geri dönüldüğü belirtildi.

Vergi Usul Kanunu ile düzenlenen vergi ve cezalarda uzlaşma mekanizması, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın defterdarlıklara talimatıyla 24 Haziran’dan itibaren durdurulma kararı alınmıştı. Talimatta, mükelleflere vergi aslı ve cezanın tamamından indirim yapılmaması, bunun kabul edilmesi halinde uzlaşma belgesinin imzalanması talimatı verilmişti.

TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Çok sayıda mükellefi birebir ilgilendiren gelişme tepkileri peş peşe getirmişti. Uzlaşma sürecine müdahil meslek gruplarının da devreye girmesi ve mekanizmanın devamını talep etmesi kararı etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Bakanlıkla yapılan görüşmeler kapsamında, mekanizmanın devam etmesi kararlaştırılarak meslek mensuplarına bu karar duyuruldu.

Vergi ve cezalarda uzlaşma uygulaması ile ceza tebligatından bu yana 3 aylık süre içinde ödeme yapacağını taahhüt eden mükelleflere yüzde 50 oranında indirim uygulanıyor.