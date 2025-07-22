Vergi Dairesi Müdürü Erdoğmuş'tan ATSO'ya veda ziyareti!

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Koçaş, Meclis Başkanı Sayın Fatih Tekin ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Kulak tarafından karşılanan Müdür Erdoğmuş, görev süresi boyunca Aksaray iş dünyasına ve ekonomisine sağlanan katkılardan dolayı karşılıklı memnuniyet ifadeleriyle uğurlandı.

Ziyaret sırasında Aksaray’ın ekonomik yapısının güçlendirilmesi adına yürütülen vergi hizmetlerinin önemi vurgulanırken, Müdür Erdoğmuş şehrin yatırımcılarıyla kurduğu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ATSO Başkanı Koçaş ise, Müdür Erdoğmuş’un vergi bilincinin artırılması ve mükellef odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesindeki katkılarının unutulmayacağını ifade ederek, “Şehrimize verdiğiniz hizmetler için teşekkür ederiz. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz.” dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennileri ve hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Aksaray iş dünyası olarak Müdür Erdoğmuş’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki meslek hayatında başarılar diliyoruz.