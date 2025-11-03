Ekim ayı üretici enflasyonu verileri ile birlikte 2026 yılı başında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı için belirleyici olacak yeniden değerleme oranı da belli oldu.

TÜİK bugün üretici fiyatlarının ekim ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 arttığını açıkladı.

Böylece 2026 yılı için yeniden değerleme oranı da yüzde 25,49 olacak.

Vergi, harç ve cezalara gelecek zam oranı belli oldu

TÜİK’in ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte vergi, harç ve cezalara da yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak hesaplandı.

Ehliyet, pasaport, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemde bu oranda zam uygulanması bekleniyor.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Söz konusu zam ile birlikte yeni ücretler şöyle olacak:

-En düşük radar cezası 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye

-IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 TL'den 57 bin 241 TL'ye

-Yurt dışı çıkış harcı 1.000 TL'den 1.250 TL'ye

-Araç muayene ücreti 2 bin 620,80 TL'den 3.288,80 TL'ye

-Yemek kartı ücreti 240 TL'den 301,18 TL'ye

-A sınıfı ehliyet harcı 1.883 TL'den 2 bin 363,75 TL'ye

-B sınıfı ehliyet harcı 5 bin 678 TL'den 7 bin 129,25 TL'ye

-3 yıllık pasaport harcı 8 bin TL'den 10 bin 39,20 TL'ye yükselecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Yeniden Değerleme Oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri esas alınarak hesaplanır. Kasım ayında ilan edilir ve içinde bulunulan yılın Ekim ayı sonuna kadarki 12 aylık Yİ-ÜFE artış oranı baz alınarak belirlenir.