Vergi paketi yürürlükte: Yeni dönemin ayrıntıları

Borçlanma Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Çalışanlar, çalışmadıkları dönemlere ait sosyal güvenlik primlerini borçlanarak ödeyebiliyor. Hizmet borçlanması olarak bilinen bu işlem, isteğe bağlı gerçekleşiyor. Borçlanma, en düşük tutar olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si (yeni oranla yüzde 45) üzerinden hesaplanıyor ve bu oran 7,5 kat artırılabiliyor. Kişiler, en düşük tutardan aşağı olmamak kaydıyla oranı kendileri belirleyebiliyor.Mevcut düzenlemeye göre günlük en düşük borçlanma 277 lira, aylık 8 bin 321 lira; en yüksek ise günlük 2 bin 77 lira, aylık 62 bin 413 lira seviyesinde. Yeni oranla (asgari ücret zammı hariç), en düşük günlük 390 lira, aylık 11 bin 703 lira; en yüksek günlük 2 bin 925 lira, aylık 87 bin 772 lira olacak. Bu, en düşük borçlanmada aylık 3 bin 382 lira, en yüksekte 25 bin 359 lira artış anlamına geliyor. 2026 asgari ücret zammıyla birlikte tutarlar yüzde 20-25 oranında daha yükselecek.