Vergi paketi yürürlükte: Yeni dönemin ayrıntıları

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni vergi paketi, kuyumculuktan ikinci el araç satışına, emlak vergisinden sosyal güvenlik borçlanmalarına kadar birçok alanda önemli değişiklikler getiriyor. Paket, vergi harçlarını artırırken, bazı istisnaları kaldırıyor ve cezaları yükseltiyor.
TBMM'de kabul edilen yeni vergi paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte araç satış, devir işlemi, emlak vergisinde değişiklik yapıldı. İşte ayrıntılar...Murathan Demircioğlu
Emlak Vergisinde Sınırlama ve Artış Düzenlemesi
Yeni düzenlemeyle emlak vergisinde yüksek artışlara karşı önlem alındı. 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi değerleri, 2025 yılı vergi değerlerinin iki katını aşamayacak. Belediyeler, bu sınırın üzerinde bir bedel talep edemeyecek. Ayrıca, emlak vergisi değeri her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerinden belirlenen değerleme oranı kadar artırılacak.
Araç Satışlarında Harç Dönemi Başlıyor
Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerinde harç istisnası kaldırıldı. Bu işlemlerden, satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak üzere nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarında ise binde iki oranında harç tahsil edilecek.
Yanlış Beyan Cezalarında Artış
Gayrimenkul satışlarında yanlış beyan durumunda uygulanan yüzde 25'lik ceza oranı bir kat artırılarak yüzde 50'ye çıkarıldı. Bu değişiklikle, beyan hatalarına karşı daha caydırıcı bir yaklaşım benimsenmiş oldu.
Kira Gelirlerinde İstisna Kaldırılıyor
Mesken kira gelirlerinde, emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar hariç, gelir vergisi istisnası sona eriyor. Bu gruplar dışındaki mükellefler, kira geliri ne olursa olsun vergi ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, konutlar hariç kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borç faizlerinin, kira gelirinin tespitinde gider olarak indirilmesi uygulaması kaldırıldı. Mükelleflerin kazançları artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilecek, yılın son çeyreğine ait geçici vergi beyannamesi zorunlu hale getirildi.
Sosyal Güvenlikte Prime Esas Kazanç ve Borçlanma Değişiklikleri
Prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltildi. Doğum ve askerlik borçlanmalarında ise prim oranları yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarıldı. Bu artış, borçlanma tutarlarını önemli ölçüde etkileyecek.
Borçlanma Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
Çalışanlar, çalışmadıkları dönemlere ait sosyal güvenlik primlerini borçlanarak ödeyebiliyor. Hizmet borçlanması olarak bilinen bu işlem, isteğe bağlı gerçekleşiyor. Borçlanma, en düşük tutar olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si (yeni oranla yüzde 45) üzerinden hesaplanıyor ve bu oran 7,5 kat artırılabiliyor. Kişiler, en düşük tutardan aşağı olmamak kaydıyla oranı kendileri belirleyebiliyor.Mevcut düzenlemeye göre günlük en düşük borçlanma 277 lira, aylık 8 bin 321 lira; en yüksek ise günlük 2 bin 77 lira, aylık 62 bin 413 lira seviyesinde. Yeni oranla (asgari ücret zammı hariç), en düşük günlük 390 lira, aylık 11 bin 703 lira; en yüksek günlük 2 bin 925 lira, aylık 87 bin 772 lira olacak. Bu, en düşük borçlanmada aylık 3 bin 382 lira, en yüksekte 25 bin 359 lira artış anlamına geliyor. 2026 asgari ücret zammıyla birlikte tutarlar yüzde 20-25 oranında daha yükselecek.
UEFA İstisnası ve Vadeli Çek Uzatması
Paket kapsamında, UEFA organizasyonlarında KDV istisnası getirildi. Bu organizasyonlarda gelir elde eden tüzel kişiler, Gelir ve Kurumlar Vergisi'nden muaf tutulacak. Vadeli çek uygulamasının süresi ise 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e uzatıldı.Ayrıca, kuyumculuk, ikinci el araç satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleri, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınmaya başlanacak.Bu düzenlemeler, mali disiplini güçlendirmeyi amaçlarken, vatandaşlar ve işletmeler için yeni yükümlülükler getiriyor. Uzmanlar, değişikliklerin enflasyon ve ekonomik büyümeye etkilerini yakından takip ediyor.