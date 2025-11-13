Kamuya borcu olan mükellefleri yakından ilgilendiren gecikme faiz oranında indirime gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı yeniden düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karar doğrultusunda, gecikme zammı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak tespit edildi. Aylık faiz 2024 yılının mayıs ayından bu yana yüzde 4,5 olarak uygulanıyordu.

VERGİ, SGK VE GÜMRÜK BORÇLARINDA FAİZ ORANI GERİLEDİ

Kararla birlikte, vergi, resim, harç, gümrük ve SGK alacaklarına uygulanan 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesindeki “gecikme zammı” oranı da düşürüldü.

Buna göre, gecikme faizi aylık yüzde 4,5’ten yüzde 3,7’ye yıllık bazda ise yüzde 54’ten yüzde 44,4’e düşürüldü.

TAKSİTLENDİRME FAİZİNDE DE İNDİRİM

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle, kamu borçlarının taksitlendirilmesinde uygulanan tecil faizi de aşağı çekildi.

6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesi uyarınca yapılan taksitlendirmelerde yıllık faiz oranı yüzde 48’den yüzde 39’a indirildi.

BORÇLULAR VERGİ DAİRELERİNE BAŞVURABİLECEK

Kamuya borcu bulunan mükellefler, bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak borçlarını daha düşük oranlarla yeniden yapılandırma ve taksitlendirme imkânından yararlanabilecek.

Yeni düzenleme, özellikle haciz işlemleriyle karşı karşıya kalan vergi mükellefleri için ödeme kolaylığı sağlayacak.

Düzenleme bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Amme (kamu) alacakları kapsamına giren borçlar şöyle:

Vergi (Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, damga vergisi, emlak vergisi vb.)

Resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler (Tapu, pasaport, mahkeme harçları vs.)

Cezalar (Vergi, idari para, trafik, SGK idari para cezaları vb.)

Kamu kurumlarınca yapılan hizmetlerin bedelleri (Örneğin belediye tarafından sağlanan su, atık, temizlik gibi hizmetlerin kamu borcu niteliğindeki bedelleri)

Sosyal güvenlik primleri (SGK, işsizlik sigortası, genel sağlık sigortası primleri vb.)

Devlet alacaklarına bağlı feri alacaklar (Gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezaları gibi asıl alacağa bağlı ek borçlar)