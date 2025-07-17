Vergi şoku ve gümrük belirsizliği Brezilya Borsası'nı sarstı

Brezilya'nın en büyük borsa endeksi Ibovespa, Perşembe günü 135.500 puanın altına gerileyerek zayıf bir seyir izledi. Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes’in, Mali İşlemler Vergisi artışının geriye dönük şekilde yeniden yürürlüğe girmesine hükmetmesi yatırımcılar arasında tedirginliğe yol açtı. Vergi yükümlülüklerinin beklenmedik biçimde artabileceği endişesi, piyasa genelinde satış baskısı oluşturdu.

VERGİ KARARI YATIRIMCIYI TEDİRGİN ETTİ

Brezilya’da yatırımcılar, aniden gündeme gelen vergi artışı nedeniyle mali planlarını gözden geçirmek zorunda kaldı. Yargıç Alexandre de Moraes tarafından verilen karar, geçmişe dönük vergi tahsilatına kapı aralarken, piyasa oyuncuları “şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesine darbe” olarak değerlendirdi. Mali İşlemler Vergisi'nin artırılması ve geriye dönük uygulanması, özellikle finans ve sanayi şirketleri üzerinde baskı yarattı. Uzmanlara göre, bu tür kararlar sermaye piyasasında güven kaybına neden oluyor.

ABD İLE TARİFE GERİLİMİ BÜYÜYOR

Ekonomik gerginlik yalnızca iç gelişmelerle sınırlı kalmadı. Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin, ABD’nin Brezilya menşeli ürünlere uyguladığı yüzde 50’lik gümrük tarifesiyle ilgili olarak Washington’la acil görüşmeler yapılması çağrısında bulundu. Alckmin, müzakerelerin uzatılmasına açık olduklarını belirtirken, ABD ile ticari ilişkilerde kırılganlığın derinleştiği bir dönemde diplomatik diyalog çağrısı yaptı. Bu hamle, Brezilya'nın dış ticaret stratejisinde yeni bir pazarlık sürecini başlatabileceği yönünde yorumlandı.

DIŞ BASKILAR: TRUMP VE POWELL BELİRSİZLİĞİ

Küresel piyasalar ise eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarifeler açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alabileceğine dair spekülasyonlarla meşguldü. Bu gelişmeler, Brezilya gibi gelişmekte olan piyasaları dolaylı yoldan etkileyerek sermaye kaçışlarını hızlandırma riski taşıyor. Borsada hisseler dalgalı bir seyir izledi. Devlet enerji şirketi Petrobras yüzde 0,7, çelik üreticisi CSN ise yüzde 0,2 oranında geriledi. Öte yandan, savunma ve havacılık firması Embraer yüzde 0,1, madencilik devi Vale ve demir-çelik şirketi Gerdau ise yüzde 0,5 oranında yükseliş kaydetti.