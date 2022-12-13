13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı

Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 1 milyon TL ödüllü “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasındaki vergi oranını açıkladı, görenler küçük dilini yuttu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 13:21
Takip Et

Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı: Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
+
Aa
-

1 milyon TL'lik sorudan çekilen Batu Alıcı sosyal medyanın gündemi oldu. Dede Korkut hikayeleriyle ilgili gelen soruda uzun süre düşünen Alıcı, kazanma ihtimali olan 400 bin TL'yi riske atmak istemedi. Bilmediğini düşündüğü 1 milyon TL’lik sorudan çekilerek yarışmaya büyük ödülü kazanamadan veda etti.

“KİM VERGİLER DAHİL MİLYONER OLMAK İSTER”
Bingöl, Alıcı ile ilgili haberi Twitter hesabından paylaşarak, “Yarışmanın adı “Kim Vergiler Dahil Milyoner Olmak İster” olmalı idi. Çünkü soruyu bildiğinde kazanacağı bir milyon liradan 10 bin 491 lirası istisna düşüldükten sonra yüzde 20 vergi kesintisi ile yarışmacının eline net 802 bin 98 lira geçecektir.” notunu düştü.



Paylaşıma çok sayıda yorum gelirken Türkiye'de vergi oranların yüksekliği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Bingöl'ün bir takipçisi ise “Bu yarışma 2 Ağustos 2011’de ilk yayınladığında, dolar kuru 1.7 TL’ydi ve o zamanki kurla 1 milyon TL yani 588 bin dolar ediyordu. Şimdi 18.7 dolar kuruyla 53 bin dolar ediyor. Kazansan bile artık milyonun bir anlamı yok. İnsan ödülü günümüze ayarlar. Reklamları da o günkü kurla mı satıyorsunuz?” yorumunu yaptı.

yenicaggazetesi.com.tr

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

2023’e az kaldı
13.12.2022 13:26
Tam Dede Korkut ‘luk vergiler  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
2
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
3
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
4
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
5
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
6
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿İşte beyaz çayın en önemli faydaları
﻿İşte beyaz çayın en önemli faydaları
﻿İşte beyaz çayın en önemli faydaları
﻿Çekya'daki silah fabrikalarında Ukraynalı uzmanlar çalışacak
﻿Çekya'daki silah fabrikalarında Ukraynalı uzmanlar çalışacak
﻿Çekya'daki silah fabrikalarında Ukraynalı uzmanlar çalışacak
﻿İstanbul'da yeni doğan bebeği poşete sarıp sokağa attılar
﻿İstanbul'da yeni doğan bebeği poşete sarıp sokağa attılar
﻿İstanbul'da yeni doğan bebeği poşete sarıp sokağa attılar
﻿1 milyon liralık kaçak tütün operasyonu
﻿1 milyon liralık kaçak tütün operasyonu
﻿1 milyon liralık kaçak tütün operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.