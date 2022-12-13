Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı

1 milyon TL'lik sorudan çekilen Batu Alıcı sosyal medyanın gündemi oldu. Dede Korkut hikayeleriyle ilgili gelen soruda uzun süre düşünen Alıcı, kazanma ihtimali olan 400 bin TL'yi riske atmak istemedi. Bilmediğini düşündüğü 1 milyon TL’lik sorudan çekilerek yarışmaya büyük ödülü kazanamadan veda etti.



“KİM VERGİLER DAHİL MİLYONER OLMAK İSTER”

Bingöl, Alıcı ile ilgili haberi Twitter hesabından paylaşarak, “Yarışmanın adı “Kim Vergiler Dahil Milyoner Olmak İster” olmalı idi. Çünkü soruyu bildiğinde kazanacağı bir milyon liradan 10 bin 491 lirası istisna düşüldükten sonra yüzde 20 vergi kesintisi ile yarışmacının eline net 802 bin 98 lira geçecektir.” notunu düştü.







Paylaşıma çok sayıda yorum gelirken Türkiye'de vergi oranların yüksekliği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.



Bingöl'ün bir takipçisi ise “Bu yarışma 2 Ağustos 2011’de ilk yayınladığında, dolar kuru 1.7 TL’ydi ve o zamanki kurla 1 milyon TL yani 588 bin dolar ediyordu. Şimdi 18.7 dolar kuruyla 53 bin dolar ediyor. Kazansan bile artık milyonun bir anlamı yok. İnsan ödülü günümüze ayarlar. Reklamları da o günkü kurla mı satıyorsunuz?” yorumunu yaptı.



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