Vergi zamlarını protesto eden Kenya halkı meclisi bastı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vergi zamlarını protesto eden Kenya halkı meclisi bastı

Kenya’da vergi zammını protesto edenler parlamento binasını bastı. Gelen haberlere göre binadan alevler yükselirken 1 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Kenya’da halk vergi zammına tepki olarak protestolar düzenledi. Protestocular başkent Nairobi’de parlamento binasını yazdı. Bölgeden gelen haberlere göre çıkan olaylarla 1 kişi hayatını kaybetti.

Nairobi’den gelen haberlere göre protestocular polis barikatını aşarak parlamento binasını bastı. Göstericilerin bazı polisleri parlamentodan kovaladığı öğrenildi. Öte yandan haber ajansları parlamento binasından alevler yükseldiğini belirtti.

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Polis ekiplerinin göstericilere önce plastik mermi ve biber gazı ile daha sonra ise gerçek mermi ile müdahale ettiği öğrenildi.

Bir sağlık görevlisi, Nairobi'de açılan ateş sonucu en az 50 kişinin yaralandığını söyledi.

GÖSTERİLERE GENÇLER ÖNCÜLÜK EDİYOR

Kenya’da vergi zammını içeren “2024 Finans Tasarısı” karşıtı gösteriler başkent Nairobi dışında Mombasa’da da yapılıyor.

Geçen hafta başlayan ve çoğunlukla Z kuşağının liderliğindeki mitingler Devlet Başkanı William Ruto'nun hükümetini şaşırtmış, Kenya lideri hafta sonu protestocularla konuşmaya hazır olduğunu söylemişti.

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Kenya, son iki yılda yerel para biriminin değerinin düşmesi ve döviz kredilerinin faiz ödemelerini daha pahalı hale getirmesi nedeniyle hizmet maliyetleri şişen devasa bir borç dağına sahip.

Vergi artışları Kenyalılar üzerindeki baskıyı daha da arttıracak ve iyi ücretli işler pek çok genç için ulaşılmaz olmaya devam edecek.

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