“Vergiyi emekçinin sırtına yüklemek”

Türkiye’de işsizlik, vergi adaleti ve enflasyon hedefleri üzerine tartışmalar son dönemde iyice yoğunlaştı. Rakamlar kağıt üzerinde güzel görünebilir ama derinlemesine bakıldığında tablo çok farklı. Resmi işsizlik oranları düşüyor gibi görünse de iş bulma umudunu kaybeden, çalışabilir durumda olduğu halde iş aramayanların sayısı hızla artıyor. Aynı zamanda vergi yükünün aslan payı emekçilerin omuzunda, şirketlerin payı ise hızla azalıyor. Bu tablo, hem ekonomik adalet hem de toplumsal huzur açısından ciddi soru işaretleri doğuruyor.

İşsizliği düşürmenin “matematiği”

Türkiye’de dar tanımlı resmi işsiz sayısı 3 milyon 34 bin kişi olarak açıklandı. Yüzeysel bakıldığında bu rakam bir başarı gibi görünebilir. Ancak asıl mesele, iş aramayan ama çalışabilir durumda olan insanların hızla artması.

Bugün 4 milyon 903 bin kişi iş bulma umudunu kaybettiği ya da başka gerekçelerle iş aramadığı için resmi işsiz sayısına dahil edilmiyor. Yani aslında bu insanlar da işsiz ama istatistiklere girmiyorlar. Bu nedenle dar tanımlı işsizlik düşerken, “gizli işsizlik” katlanarak artıyor.

Son iki yılda iş bulma umudunu kaybedenlerin sayısındaki artış yüzde 59,29. Bu da şunu gösteriyor: İşsizlik kağıt üzerinde azalıyor ama sokakta insanlar işsiz ve umutsuz.

Vergi yükü kimlerin sırtında?

Ekonomideki ikinci çarpıcı tablo ise vergi adaletsizliği. Türkiye’de toplam vergi gelirlerinin:

%25’inden fazlası bordrolu çalışanlardan kesilen gelir vergisinden geliyor.

Şirketlerin ödediği kurumlar vergisi ise toplam içinde %10’un altına gerilemiş durumda.

Vergi gelirlerinin %65’i dolaylı vergilerden (KDV, ÖTV vb.) sağlanıyor.

Bu tablo ne anlama geliyor?

İşçiler, memurlar ve emekliler maaşlarından otomatik kesilen vergilerle yükü taşıyor.

Marketten alınan süt, ekmek, bebek maması bile dolaylı vergilerle pahalanıyor.

Şirketler ise, kriz bahanesiyle daha az vergi ödüyor.

“Kriz var, kurumlar vergisi düştü” diyenler çıkacaktır. Ama bu kriz sadece şirketlere mi var? Ücretli çalışanların son iki yıldır maaşları baskılanırken, hayat pahalılığı her gün artarken bu kriz onların değil mi?

Enflasyon hedefi gerçekçi mi?

İMerkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefi %24. Bu hedefe ulaşmak için yılın geri kalanında her ay en fazla %0,81 oranında enflasyon çıkması gerekiyor.

Peki gerçek durum ne?

Son üç ayın ortalama aylık enflasyonu %11,55.

Yani açıklanan hedefle fiili gidişat arasında uçurum var.

Bu tabloya bakınca Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefini tutturması neredeyse imkânsız. Üstelik Merkez Bankası, hedef tutmazsa hesap vereceğini de önceden açıkladı. Görünen o ki bu yıl hesap vermek zorunda kalacak.

Tahmin ve hedef çelişkisi

Ekonomi yönetiminin en düşük enflasyon tahmini bile %25-29 aralığında. Hedef ise %24. Bu başlı başına bir çelişki. Eğer tahminler hedefin üzerinde ise, o zaman “hedef” aslında geçerliliğini yitiriyor.Bu noktada kritik soru şu: Tahmin ile hedef arasında bu kadar tutarsızlık varken, Eylül ayında faiz indirimini neye dayanarak yapacaklar? Normalde tahminlerin hedefin üzerinde olduğu bir durumda faiz indirimi mümkün değil. Ama siyasi baskılar ve farklı hesaplarla, ekonomi yönetimi yine de böyle bir adım atabilir.

Sonuç: Kağıt üstünde başarı, sokakta yük

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu tabloyu özetlersek:

İşsizlik: Kağıt üzerinde düşüyor ama aslında iş bulmaktan umudunu kesen milyonlar var.

Vergi: Yükün çoğu emekçilerin sırtında, şirketler daha az ödüyor.

Enflasyon: Hedefler ile gerçeklik arasında uçurum var.

Bütün bunlar toplumda güven erozyonuna yol açıyor. İnsanlar resmi verilerle kendi hayatlarındaki pahalılık, işsizlik ve adaletsizlik arasında bağ kuramıyor.

*Çarpıcı gerçek

Türkiye’nin bugün yaşadığı en büyük sorunlardan biri “güven kaybı”. İnsanlar işsizlik rakamlarına inanmıyor, enflasyon hedeflerini ciddiye almıyor, vergi yükünü adil bulmuyor.

Asıl mesele, kağıt üstünde başarı değil, vatandaşın cebindeki gerçek. İşte bu nedenle şu başlık her şeyi özetliyor:

“Rakamlar düşüyor, umutlar yükselmiyor”