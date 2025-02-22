Vergiyi Kimden Alacaksın?

TÜSİAD’ın yöneticileri evlerinden polis nezaretinde alınıp adliyede ifadesi alındı.

Türkiye’nin en ünlü 2 iş adamı kollarında polis eşliğinde adliyeye getirildi.

TÜSİAD’ın bu yöneticileri doğru konuştu-yanlış konuştu tartışmasına girmeden ben konuya farklı bir yönüyle bakmak istiyorum.

Öncelikle iş adamlarının bu şekilde adliyeye getirilmesi hukuken doğru olabilir. Ancak basının orada resim alıp bunu dünyaya servis etmesi Türkiye’nin imajı açısından doğru değil.

Ülkeler her yıl milyon dolarlık bütçeyle PR yani imaj çalışması yapar.

Sadece doğal güzellikleri değil aynı zamanda o ülkede hukuk sistemi, demokrasisi bütün dünyaya anlatılır.

Burada amaç ülkeye turist ve yatırım çekmektir.

TÜSİAD yöneticilerinin polis nezaretinde ifadeye götürülmesi dünyaya servis edildi.

Bu haber yanı sıra ajanstan farklı bir haberde düştü.

“Türkiye’de 1,5 milyar dolarlık yatırımda payı olan Alman enerji devi Steag, OYAK Grubu’yla ortaklığını sona erdirerek hisselerini satmak istiyor. Alman Steag’ın yüzde 51, OYAK Grubu’nun da yüzde 49 oranıyla ortak olduğu İskenderun Enerji’de yeni bir süreç için görüşmeler başlamış durumda.”

Bir yandan Mehmet Şimşek ülke ülke dolaşıp Türkiye’ye yatırım çekmek için çaba sarf ederken diğer taraftan ülkeden çıkan yabancı şirketler. Son dönemde hızlandı.

Yine bir başka haber Almanya’dan geldi yine.

Almanya Türkiye’ye gelecek olan vatandaşlarını uyardı:

Hükümet aleyhine konuşmayın ve tweet atmayın tutuklanabilirsiniz!

Hadi bu korku ile Türkiye’ye gelin.

Bu haberler maalesef Türkiye’nin aleyhine PR çalışmasındır.

Türkiye bu olumsuz görüntü ve haberlerle yatırım çekemez.

Merkez Bankası’nın kasasını tefeci faizi vererek Londralı tefecilerden aldığınız paralarla doldurabilirsiniz ama bu sürdürebilir değildir. Çünkü bunu sürdürebilmeniz için daha fazla vergi toplamanız lazım.

Şimdi soruyorum: TÜSİAD yöneticisi iş adamlarını polis eşliğinde evden alabilirsin! Peki vergiyi kimden alacaksınız?

Seçmenden mi?

Onlar halk ekmek kuyruğunda 2 lira daha ucuz ekmek almak için!