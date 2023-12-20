Veri sızıntılarının ortalama maliyeti 4.45 milyon dolar!

Türk otomotiv perakendecisi, değişen koşullara uyum sağlamak ve KVKK gereksinimlerini karşılamak için veri kaybı önleme çözümünü yeniledi.

Gelişen teknolojileri siber saldırganların teknik ve araçlarını güçlendirirken, her ölçekten şirket için veri ve bilgi güvenliği kritik unsurlardan birine dönüştü. IBM tarafından yayımlanan Veri İhlallerinin Maliyeti 2023 raporunda, 2023'te veri sızıntılarının ortalama küresel maliyetinin 4,45 milyon dolara ulaştığı görülürken, veri kaybı önleme (data loss protection | DLP) yazılımlarına yönelik talep de arttı. Mercedes-Benz’in Türkiye’deki ilk distribütörü olan ve 10 şehirde, 25 hizmet noktasıyla faaliyet gösteren Türk otomobil perakendecisi Mengerler, veri kaybı önleme yazılımı için SearchInform'u seçti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Mengerler Bilgi İşlem Sorumlusu Uğur Öndüç, "Yeni bir veri kaybı önleme yazılımı sağlayıcısı arayışımızın temelinde mevcut çözümümüzün yönetimsel zorlukları ve yüksek donanım gereksinimleri belirleyici oldu. Bu sebeplerden, dünyanın dört bir yanında 3 bini aşkın şirkete hizmet vererek BT sektöründe küresel gücünü kanıtlayan SearchInform’u tercih ettik” dedi.

KOLAY KONTROL VE YALIN KULLANICI DENEYİMİ SUNUYOR

Veri kaybı önleme sistemleri bir yandan gelişmiş bilgi güvenliği ve koruması sağlarken bir yandan da şirketlerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) yükümlülüklerine uyumunu mümkün kılıyor. Birden fazla hizmet noktasında faaliyet gösteren, çok sayıda tedarikçiyle çalışan işletmeler için ise uçtan uca veri görünürlüğü kritik başlıklar arasında yer alıyor. Müşterilerine doğru ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilmeleri için veriye önem veren bir şirket olduklarının altını çizen Uğur Öndüç, "Finans, muhasebe, insan kaynakları ve satış gibi farklı birimlerin verisi, Mengerler'in verimli iş süreçlerinin temelinde yer alıyor. Önceki tecrübelerimizi de göz önünde bulundurarak, çözümün kolaylıkla yönetilebilir olmasını ve yalın bir kullanıcı deneyimi sunmasını bekliyorduk. SearchInform’un DLP çözümü, tüm beklentilerimizi uçtan uca karşıladı. Veri güvenliği görevleri, tek bir arayüz üzerinden verimli bir şekilde kontrol edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

“İŞ SÜREÇLERİNİN KESİNTİYE UĞRAMASINI ENGELLEMEK KRİTİK"

Araştırmaların veri kaybı önleme yazılımı pazarının 2028'e kadar yaklaşık 9 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını gösterdiğini hatırlatan SearchInform Türkiye Bölge Müdürü Elena Varol, “Mengerler, bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen otomobil perakendecileri arasında yer alıyor. Geniş bir ağ yöneten Mengerler için tüm iş süreçlerinin hiçbir zaman kesintiye uğramamasının ve iç tehditlerin oluşturabileceği risklere önleyici tedbirler uygulanmasının öneminin farkındaydık. 2004'ten bu yana bilgi güvenliği teknolojileri geliştiren, dünya çapında 3 bini aşkın şirketin veri güvenliğine katkıda bulunan, risk yönetimi ve bilgi güvenliği konusunda uzmanlaşan SearchInform olarak geliştirdiğimiz çözümler, düşük altyapı gereksinimleriyle uçtan uca kontrol sunuyor ve müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanabiliyor. Mengerler’in bilgi güvenliği korumasını üst seviyeye çıkaran çözümümüzü tercih etmesi, yaklaşımımızın müşterilerimiz için faydalı olduğunu doğruluyor” diye konuştu.

BT SEKTÖRÜNDE 20 YIL DENEYİMLİ TÜRK İŞ ORTAĞI TARAFINDAN UYGULANDI

Dünya standartlarındaki güvenlik çözümlerin yerel pazarda Türk şirketlerinin kullanımına sunulmasının, yerli teknoloji ortaklarıyla mümkün olduğuna dikkat çeken Mengerler Bilgi İşlem Sorumlusu Uğur Öndüç, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “SearchInform DLP çözümüne sorunsuz ve kesintisiz geçiş sürecimizde uzmanlığında güvendiğimiz Nexta Çözüm Danışmanlık ile çalıştık. Türkiye BT sektöründe 20 yılı aşkın geçmişiyle farklı sektörlerin karmaşık BT ihtiyaçlarına en doğru çözümleri bir araya getirerek yanıt vermeyi başaran Nexta'nın desteğini her aşamada hissettik. Nexta, teknik destek hizmetiyle tüm sorularımıza anında ve kapsamlı yanıtlar vermeyi sürdürüyor ve doğru bir iş ortağı seçtiğimizi her geçen gün kanıtlıyor.”