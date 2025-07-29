Veriler açıklandı! Aşırı sıcaklar 16 can aldı

Kaynak: AA
Veriler açıklandı! Aşırı sıcaklar 16 can aldı

Japonya’da aşırı sıcaklar sebebiyle yaşanan rahatsızlıklar dolayısıyla geçen hafta 16 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 804 kişi ise hastaneye kaldırıldı.


Ülkenin afet yönetim kuruluşu tarafından yapılan bilgilendirmede 21-27 Temmuz haftasına ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklanan son verilere göre bahsi geçen haftada 16 kişi aşırı sıcaklardan öldü 10 bin 804 kişi ise sıcaklık kaynaklı rahatsızlıklarla hastaneye kaldırıldı.

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EN ÇOK 65 YAŞ ÜSTÜNÜ ETKİLEDİ
Hastaneye kaldırılanların sayısı 14-20 Temmuz haftasına göre neredeyse 2 katına çıkarken bunların yüzde 55,6’lık bir bölümünü 65 yaş ve üzeri kişiler oluşturdu.

Ajans, halka bol sıvı tüketmeleri, klimayı doğru kullanmaları ve açık havada sık sık mola vermeleri uyarısında bulundu.

JAPONYA’DA REKOR SICAKLIKLAR
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 29 Temmuz yerel saatle 15.00 itibarıyla ülke geneli 914 gözlem noktasından 318'inde sıcaklık 35 dereceyi aştı.

Ülke geneli 37 farklı şehirde şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklar kayda geçti. Gifu eyaletinin Gujo kentinde termometreler 39,8 dereceyi gösterdi.

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