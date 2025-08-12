Veriler Bakan’ı güldürüyor ama vatandaş kan ağlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın haziran ayına ilişkin açıkladığı ödemeler dengesi verilerine "Ekonomide yüz güldüren veriler gelmeye devam ediyor" yorumunu yaptı. Ancak açlık sınırının hem asgari ücreti hem de emekli maaşını geçtiği ortamda vatandaş kan ağlarken, Bakan’ın bu verileri yüz güldürücü gelişme olarak duyurması dikkat çekti.

Milyonlarca emekli ve asgari ücretli, Türk-İş’in 26 bin TL olarak açıkladığı açlık sınırı karşısında geçim sıkıntısını derinden hissediyor. Öyle ki bazı vatandaşlar pazardan arta kalan çürümüşleri toplayarak gıda ihtiyacını karşılıyor. Ülkedeki ekonomik durumda vatandaş kan ağlarken, ekonomideki iyimser veriler ise Bakan Ömer Bolat’ın yüzünü güldürdü.

BOLAT’I SEVİNDİREN VERİLER

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayına ilişkin açıkladığı ödemeler dengesi verilerini değerlendirerek, "Ekonomide yüz güldüren veriler gelmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bolat verileri ise şu şekilde açıkladı:

"Geçen yıl bu açık 20,2 milyar dolar idi. Cari işlemler hesabı haziran ayında 2 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2,6 milyar dolar fazla verdi. Cari işlemler açığı 2025 yılının ilk 6 ayında 23,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ve Ağustos aylarında cari işlemler hesabının fazla vermesi ve yıllıklandırılmış son 12 aylık cari işlemler açığında olumlu trendin görüleceğini tahmin ediyoruz."

ASIL VERİLER BUNLAR

Türk-İş’in açıkladığı veriler ülkedeki derin yoksulluğu gözler önüne seriyor. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26 bin 115,18 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 85 bin 65 TL'ye ve bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 33 bin 586,82 TL olarak belirlendi.