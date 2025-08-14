Verilerle Türkiye'de kadın gerçeği: Eğitimden işe siyasetten güvenliğe...

2024 yılı, Türkiye’de kadınların toplumsal hayattaki yerini ve karşılaştıkları eşitsizlikleri bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından hazırlanan Türkiye’de İstatistiklerle Kadın 2024 raporu, kadınların eğitim, istihdam, şiddet ve karar alma süreçlerindeki durumunu detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

EĞİTİMDE KADINLARIN DURUMU

Eğitim alanında kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğu yasal düzeyde belirgin bir ilerleme kaydedilmiş olsa da, uygulamada hâlâ ciddi eşitsizlikler bulunuyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan 2024 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre, Türkiye, 146 ülke arasında 127. sırada yer alıyor ve Avrupa’da son sırada bulunuyor.

KADIN İSTİHDAMI VE EKONOMİK KATILIM

Kadınların iş gücüne katılım oranı, hâlâ erkeklerin gerisinde kalıyor. TÜİK’in 2024 verilerine göre, kadınların iş gücüne katılım oranı %38,9 iken, erkeklerin oranı %70,5 seviyelerinde. Kadınların istihdam oranı ise %34,5 olarak kaydedildi. Bu durum, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanma yolunda önemli bir engel teşkil ediyor.

ŞİDDET VE GÜVENLİK

Kadınlara yönelik şiddet, Türkiye’de hâlâ ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Kadınların güvenliğini sağlamak ve şiddeti önlemek amacıyla çeşitli yasalar ve politikalar uygulanmakta olsa da, uygulamada eksiklikler ve yetersizlikler bulunuyor. Kadınların şiddet mağduru olmamaları için toplumsal farkındalığın artırılması ve etkili önleme stratejilerinin hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor.

SİYASİ TEMSİL VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ

Kadınların siyasi temsili, hâlâ erkeklerin gerisinde kalıyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadın milletvekillerinin oranı %17,4 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla yer alması gerektiğini gösteriyor.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Kadın girişimciliği, son yıllarda artış gösteriyor. 2024 verilerine göre, Türkiye’de kadın girişimci oranı %18,2 seviyesine ulaşmış durumda. Ancak kadın girişimcilerin karşılaştığı finansal ve sosyal engeller, bu artışın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

X RAPORU

2024 yılı, Türkiye’de kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer alması için önemli bir yıl oldu. Ancak hâlâ eğitim, istihdam, şiddet ve siyasi temsilde ciddi eşitsizlikler bulunuyor. Kadınların eşit haklara sahip olması için yasal düzenlemelerin yanı sıra, toplumsal farkındalığın artırılması ve uygulamada etkinliğin sağlanması büyük önem taşıyor.